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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 05 січ, 2021 21:19
vollena71 написав:
Вход (и выход) на Персональную по чужому р2р бесплатный, депо оформлять после проводки по счету.
А когда тут сторонний р2р по счету проводят?
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Додано: Вів 05 січ, 2021 21:41
Aps написав: vollena71 написав:
Вход (и выход) на Персональную по чужому р2р бесплатный, депо оформлять после проводки по счету.
А когда тут сторонний р2р по счету проводят?
Расход +1 опердн, а приход-пополняшки я СЭПом на депо-счет делаю
... делайте хоть что-нибудь!
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