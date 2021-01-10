А когда тут сторонний р2р по счету проводят?
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Додано: Вів 05 січ, 2021 21:19
Додано: Вів 05 січ, 2021 21:41
Расход +1 опердн, а приход-пополняшки я СЭПом на депо-счет делаю
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 06 січ, 2021 12:30
Re: Банк Альянс
Добрый день
1. Каким путем можно выводить проценты по депозиту дистанционно, например на А-банк, Моно и Альфу?
2. % падают на карту под депозит. Пластик еще в отделении. Получится перевести без пластика по СЭП или по номеру карты без комиссии?
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Додано: Сер 06 січ, 2021 13:04
1. Тягти наприклад Монькою по р2р. Безкоштовно.
2. Гадаю, що без картки нічого не вийде, бо рахунку не побачите в банкінгу, а може й у банкінг не зайдете. Точно не пам'ятаю, але я свого часу змусив себе таки забрати пластик у відділенні...
Переходь на темний бік за карткою Моно (+50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (+50 грн), КОКО від Форварду (+100 грн за кредитну, +50 грн за дебетну, % на залишок і кешбек) або всеКартку від ПУМБ (чистими +100 грн, ще й кешбек надодачу):
Додано: Сер 06 січ, 2021 13:09
Re: Банк Альянс
В банкинг зайти можно (я в прошлом году регистрировался в мобильном приложении без карты), а вот проценты перевести получится только после активации карты.
Рефки убраны, чтобы тем, кого я преследую, не казалось, что я просто свечу рефки
Додано: Пон 11 січ, 2021 13:11
а на депо "Свободный" ставка фиксирована (типа на год...) ?
или в любой день могут поменять ?
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