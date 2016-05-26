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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 101102103104

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Альянс 4.1 5 35
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
11%
4
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
14%
5
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
63%
22
Всього голосів : 35
Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 21:19

  vollena71 написав: Вход (и выход) на Персональную по чужому р2р бесплатный, депо оформлять после проводки по счету.


А когда тут сторонний р2р по счету проводят?
Aps
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 21:41

  Aps написав:
  vollena71 написав: Вход (и выход) на Персональную по чужому р2р бесплатный, депо оформлять после проводки по счету.


А когда тут сторонний р2р по счету проводят?

Расход +1 опердн, а приход-пополняшки я СЭПом на депо-счет делаю
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 12:30

Re: Банк Альянс

Добрый день
1. Каким путем можно выводить проценты по депозиту дистанционно, например на А-банк, Моно и Альфу?
2. % падают на карту под депозит. Пластик еще в отделении. Получится перевести без пластика по СЭП или по номеру карты без комиссии?
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Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 13:04

  Алексей77 написав:Добрый день
1. Каким путем можно выводить проценты по депозиту дистанционно, например на А-банк, Моно и Альфу?
2. % падают на карту под депозит. Пластик еще в отделении. Получится перевести без пластика по СЭП или по номеру карты без комиссии?

1. Тягти наприклад Монькою по р2р. Безкоштовно.
2. Гадаю, що без картки нічого не вийде, бо рахунку не побачите в банкінгу, а може й у банкінг не зайдете. Точно не пам'ятаю, але я свого часу змусив себе таки забрати пластик у відділенні...
Переходь на темний бік за карткою Моно (+50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (+50 грн), КОКО від Форварду (+100 грн за кредитну, +50 грн за дебетну, % на залишок і кешбек) або всеКартку від ПУМБ (чистими +100 грн, ще й кешбек надодачу):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
  • viber://v.pumb.ua/bcRvzq
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 13:09

Re: Банк Альянс

В банкинг зайти можно (я в прошлом году регистрировался в мобильном приложении без карты), а вот проценты перевести получится только после активации карты.
Рефки убраны, чтобы тем, кого я преследую, не казалось, что я просто свечу рефки :)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 13:11

а на депо "Свободный" ставка фиксирована (типа на год...) ?
или в любой день могут поменять ?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 09:49

  greenozon написав:На Франка висить папірець по центру дверей, що мол із 23 грудня відділення тимчасово припиняє роботу і посилає клієнтуру на Стефаника.

http://prntscr.com/wch7y7
фотка із гугла, звісно що старіша ніж зараз

наскільки це "тимчасове" - там не було вказано.
Самому неприємно, бо завжди лише на Франка обслуговувався в приємних жіночок.


відділення знову в строю!

https://news.finance.ua/ua/news/-/48530 ... -2021-roku
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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