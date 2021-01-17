Додано: Сер 06 січ, 2021 12:30

Добрый день

1. Каким путем можно выводить проценты по депозиту дистанционно, например на А-банк, Моно и Альфу?

2. % падают на карту под депозит. Пластик еще в отделении. Получится перевести без пластика по СЭП или по номеру карты без комиссии?

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