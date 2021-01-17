Добрый день 1. Каким путем можно выводить проценты по депозиту дистанционно, например на А-банк, Моно и Альфу? 2. % падают на карту под депозит. Пластик еще в отделении. Получится перевести без пластика по СЭП или по номеру карты без комиссии?
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Алексей77 написав:Добрый день 1. Каким путем можно выводить проценты по депозиту дистанционно, например на А-банк, Моно и Альфу? 2. % падают на карту под депозит. Пластик еще в отделении. Получится перевести без пластика по СЭП или по номеру карты без комиссии?
1. Тягти наприклад Монькою по р2р. Безкоштовно. 2. Гадаю, що без картки нічого не вийде, бо рахунку не побачите в банкінгу, а може й у банкінг не зайдете. Точно не пам'ятаю, але я свого часу змусив себе таки забрати пластик у відділенні...
У пошуках % на залишок і кешбеку переходь на темний бік за карткою Моно (+50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (+50 грн), КОКО від Форварду (+100 грн за кредитну, +50 грн за дебетну) або всеКартку від ПУМБ (+100 грн чистими):
Алексей77 написав:Добрый день 1. Каким путем можно выводить проценты по депозиту дистанционно, например на А-банк, Моно и Альфу? 2. % падают на карту под депозит. Пластик еще в отделении. Получится перевести без пластика по СЭП или по номеру карты без комиссии?
1. Тягти наприклад Монькою по р2р. Безкоштовно. 2. Гадаю, що без картки нічого не вийде, бо рахунку не побачите в банкінгу, а може й у банкінг не зайдете. Точно не пам'ятаю, але я свого часу змусив себе таки забрати пластик у відділенні...
А если карту Альянса добавить в Форвард. Перечисление с нее бесплатно на карту Форвард? В ИБ Моно Карта Альянса записалась как Укргазбанк!!!
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Алексей77 написав:А если карту Альянса добавить в Форвард. Перечисление с нее бесплатно на карту Форвард?
Якщо карта Сосісбанки по ідеї так...якщо карта Газмяса по ідеї ні.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Алексей77 написав:Добрый день 1. Каким путем можно выводить проценты по депозиту дистанционно, например на А-банк, Моно и Альфу? 2. % падают на карту под депозит. Пластик еще в отделении. Получится перевести без пластика по СЭП или по номеру карты без комиссии?
1. Тягти наприклад Монькою по р2р. Безкоштовно. 2. Гадаю, що без картки нічого не вийде, бо рахунку не побачите в банкінгу, а може й у банкінг не зайдете. Точно не пам'ятаю, але я свого часу змусив себе таки забрати пластик у відділенні...
А если карту Альянса добавить в Форвард. Перечисление с нее бесплатно на карту Форвард? В ИБ Моно Карта Альянса записалась как Укргазбанк!!!
Если у Мони нашару вышло сдернуть, то и у Фарса тож нашару будет