RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Альянс

Банк Альянс
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 101102103104

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Альянс 4.1 5 35
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
11%
4
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
14%
5
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
63%
22
Всього голосів : 35
Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 21:19

  vollena71 написав: Вход (и выход) на Персональную по чужому р2р бесплатный, депо оформлять после проводки по счету.


А когда тут сторонний р2р по счету проводят?
Aps
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3370
З нами з: 24.06.15
Подякував: 62 раз.
Подякували: 362 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 21:41

  Aps написав:
  vollena71 написав: Вход (и выход) на Персональную по чужому р2р бесплатный, депо оформлять после проводки по счету.


А когда тут сторонний р2р по счету проводят?

Расход +1 опердн, а приход-пополняшки я СЭПом на депо-счет делаю
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 33479
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2646 раз.
Подякували: 3964 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 12:30

Re: Банк Альянс

Добрый день
1. Каким путем можно выводить проценты по депозиту дистанционно, например на А-банк, Моно и Альфу?
2. % падают на карту под депозит. Пластик еще в отделении. Получится перевести без пластика по СЭП или по номеру карты без комиссии?
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Алексей77
 
Повідомлень: 1609
З нами з: 04.12.09
Подякував: 18 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 13:04

  Алексей77 написав:Добрый день
1. Каким путем можно выводить проценты по депозиту дистанционно, например на А-банк, Моно и Альфу?
2. % падают на карту под депозит. Пластик еще в отделении. Получится перевести без пластика по СЭП или по номеру карты без комиссии?

1. Тягти наприклад Монькою по р2р. Безкоштовно.
2. Гадаю, що без картки нічого не вийде, бо рахунку не побачите в банкінгу, а може й у банкінг не зайдете. Точно не пам'ятаю, але я свого часу змусив себе таки забрати пластик у відділенні...
У пошуках % на залишок і кешбеку переходь на темний бік за карткою Моно (+50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (+50 грн), КОКО від Форварду (+100 грн за кредитну, +50 грн за дебетну) або всеКартку від ПУМБ (+100 грн чистими):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
  • viber://v.pumb.ua/bcRvzq
kreuz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2768
З нами з: 10.12.07
Подякував: 153 раз.
Подякували: 176 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 13:09

Re: Банк Альянс

В банкинг зайти можно (я в прошлом году регистрировался в мобильном приложении без карты), а вот проценты перевести получится только после активации карты.
Рефки убраны, чтобы тем, кого я преследую, не казалось, что я просто свечу рефки :)
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2256
З нами з: 31.07.19
Подякував: 58 раз.
Подякували: 295 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 13:11

а на депо "Свободный" ставка фиксирована (типа на год...) ?
или в любой день могут поменять ?
flysoulfly
 
Повідомлень: 217
З нами з: 13.01.09
Подякував: 111 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 09:49

  greenozon написав:На Франка висить папірець по центру дверей, що мол із 23 грудня відділення тимчасово припиняє роботу і посилає клієнтуру на Стефаника.

http://prntscr.com/wch7y7
фотка із гугла, звісно що старіша ніж зараз

наскільки це "тимчасове" - там не було вказано.
Самому неприємно, бо завжди лише на Франка обслуговувався в приємних жіночок.


відділення знову в строю!

https://news.finance.ua/ua/news/-/48530 ... -2021-roku
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10603
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 778 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 11:23

  kreuz написав:
  Алексей77 написав:Добрый день
1. Каким путем можно выводить проценты по депозиту дистанционно, например на А-банк, Моно и Альфу?
2. % падают на карту под депозит. Пластик еще в отделении. Получится перевести без пластика по СЭП или по номеру карты без комиссии?

1. Тягти наприклад Монькою по р2р. Безкоштовно.
2. Гадаю, що без картки нічого не вийде, бо рахунку не побачите в банкінгу, а може й у банкінг не зайдете. Точно не пам'ятаю, але я свого часу змусив себе таки забрати пластик у відділенні...

А если карту Альянса добавить в Форвард. Перечисление с нее бесплатно на карту Форвард?
В ИБ Моно Карта Альянса записалась как Укргазбанк!!!
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Алексей77
 
Повідомлень: 1609
З нами з: 04.12.09
Подякував: 18 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 13:21

Re: Банк Альянс

  Алексей77 написав:А если карту Альянса добавить в Форвард. Перечисление с нее бесплатно на карту Форвард?

Якщо карта Сосісбанки по ідеї так...якщо карта Газмяса по ідеї ні.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 35895
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1804 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 13:46

  Алексей77 написав:
  kreuz написав:
  Алексей77 написав:Добрый день
1. Каким путем можно выводить проценты по депозиту дистанционно, например на А-банк, Моно и Альфу?
2. % падают на карту под депозит. Пластик еще в отделении. Получится перевести без пластика по СЭП или по номеру карты без комиссии?

1. Тягти наприклад Монькою по р2р. Безкоштовно.
2. Гадаю, що без картки нічого не вийде, бо рахунку не побачите в банкінгу, а може й у банкінг не зайдете. Точно не пам'ятаю, але я свого часу змусив себе таки забрати пластик у відділенні...

А если карту Альянса добавить в Форвард. Перечисление с нее бесплатно на карту Форвард?
В ИБ Моно Карта Альянса записалась как Укргазбанк!!!

Если у Мони нашару вышло сдернуть, то и у Фарса тож нашару будет :idea:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 33479
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2646 раз.
Подякували: 3964 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 101102103104
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Aps, Computer, extreme_lviv_ua, IDAN, lov2108 і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4550, 4551, 4552
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
45517 5599643
Переглянути останнє повідомлення
Пон 18 січ, 2021 14:40
Квесторе_поверніться
Райффайзен Банк Аваль 1 ... 751, 752, 753
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 13:30
7526 1694391
Переглянути останнє повідомлення
Пон 18 січ, 2021 14:25
antey718
Альфа-Банк 1 ... 9242, 9243, 9244
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
92431 11015240
Переглянути останнє повідомлення
Пон 18 січ, 2021 10:51
MASolomko

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (17810)
18.01.2021 14:53
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.