У меня в банке открыт депозит "Капитальный". Под него никто карту не предлагал. ИБ подключен, где видно счет 2630 и текущий 2620. Могу ли я сторонним сервисом напрямую пополнить депосчет 2630 или текущий а с него депозит ? Есть ли комиссия при зачислении перевода на текущий счет?
pavyak написав:У меня в банке открыт депозит "Капитальный". Под него никто карту не предлагал. ИБ подключен, где видно счет 2630 и текущий 2620. Могу ли я сторонним сервисом напрямую пополнить депосчет 2630 или текущий а с него депозит ? Есть ли комиссия при зачислении перевода на текущий счет?
Я пополнял депосчет 2630, напрямую, без комисс за зачисление
pavyak написав:У меня в банке открыт депозит "Капитальный". Под него никто карту не предлагал. ИБ подключен, где видно счет 2630 и текущий 2620. Могу ли я сторонним сервисом напрямую пополнить депосчет 2630 или текущий а с него депозит ? Есть ли комиссия при зачислении перевода на текущий счет?
Депо річні та 9 місячні з 15 жовтня року 2020 відкриті поповнюються тільки 3 перші місяці на суму початкового вкладу кожний місяць. А от як безнал буде заходити...не знаю.
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pavyak написав:У меня в банке открыт депозит "Капитальный". Под него никто карту не предлагал. ИБ подключен, где видно счет 2630 и текущий 2620. Могу ли я сторонним сервисом напрямую пополнить депосчет 2630 или текущий а с него депозит ? Есть ли комиссия при зачислении перевода на текущий счет?
Депо річні та 9 місячні з 15 жовтня року 2020 відкриті поповнюються тільки 3 перші місяці на суму початкового вкладу кожний місяць. А от як безнал буде заходити...не знаю.
Якщо договір у додатку перечитати,то вказано інше—поповнення кожний місяць на суму не більше від початкової,нагадую що депозит відкрито в додатку