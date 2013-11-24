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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Альянс 4.1 5 35
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
11%
4
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
14%
5
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
63%
22
Всього голосів : 35
Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 18:28

Re: Банк Альянс

У меня в банке открыт депозит "Капитальный". Под него никто карту не предлагал. ИБ подключен, где видно счет 2630 и текущий 2620. Могу ли я сторонним сервисом напрямую пополнить депосчет 2630 или текущий а с него депозит ? Есть ли комиссия при зачислении перевода на текущий счет?
pavyak
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 18:42

  pavyak написав:У меня в банке открыт депозит "Капитальный". Под него никто карту не предлагал. ИБ подключен, где видно счет 2630 и текущий 2620. Могу ли я сторонним сервисом напрямую пополнить депосчет 2630 или текущий а с него депозит ? Есть ли комиссия при зачислении перевода на текущий счет?

Я пополнял депосчет 2630, напрямую, без комисс за зачисление
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 19:45

  pavyak написав:У меня в банке открыт депозит "Капитальный". Под него никто карту не предлагал. ИБ подключен, где видно счет 2630 и текущий 2620. Могу ли я сторонним сервисом напрямую пополнить депосчет 2630 или текущий а с него депозит ? Есть ли комиссия при зачислении перевода на текущий счет?

Депо річні та 9 місячні з 15 жовтня року 2020 відкриті поповнюються тільки 3 перші місяці на суму початкового вкладу кожний місяць.
А от як безнал буде заходити...не знаю.
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 21:32

походу Альянс топчик по гривні
https://bankalliance.ua/interest_rates

от чи надовго..
+50грн !
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 21:39

  Квесторе_поверніться написав:
  pavyak написав:У меня в банке открыт депозит "Капитальный". Под него никто карту не предлагал. ИБ подключен, где видно счет 2630 и текущий 2620. Могу ли я сторонним сервисом напрямую пополнить депосчет 2630 или текущий а с него депозит ? Есть ли комиссия при зачислении перевода на текущий счет?

Депо річні та 9 місячні з 15 жовтня року 2020 відкриті поповнюються тільки 3 перші місяці на суму початкового вкладу кожний місяць.
А от як безнал буде заходити...не знаю.

Якщо договір у додатку перечитати,то вказано інше—поповнення кожний місяць на суму не більше від початкової,нагадую що депозит відкрито в додатку
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 07:47

  sens написав:
  Квесторе_поверніться написав:Депо річні та 9 місячні з 15 жовтня року 2020 відкриті поповнюються тільки 3 перші місяці на суму початкового вкладу кожний місяць.
А от як безнал буде заходити...не знаю.

Якщо договір у додатку перечитати,то вказано інше—поповнення кожний місяць на суму не більше від початкової,нагадую що депозит відкрито в додатку


"Ощадный+" каждый месяц можно пополнять. "Капитальный" только первые три.
Aps
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