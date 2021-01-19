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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 102103104105

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Альянс 4.1 5 35
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
11%
4
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
14%
5
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
63%
22
Всього голосів : 35
Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 18:28

Re: Банк Альянс

У меня в банке открыт депозит "Капитальный". Под него никто карту не предлагал. ИБ подключен, где видно счет 2630 и текущий 2620. Могу ли я сторонним сервисом напрямую пополнить депосчет 2630 или текущий а с него депозит ? Есть ли комиссия при зачислении перевода на текущий счет?
pavyak
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 18:42

  pavyak написав:У меня в банке открыт депозит "Капитальный". Под него никто карту не предлагал. ИБ подключен, где видно счет 2630 и текущий 2620. Могу ли я сторонним сервисом напрямую пополнить депосчет 2630 или текущий а с него депозит ? Есть ли комиссия при зачислении перевода на текущий счет?

Я пополнял депосчет 2630, напрямую, без комисс за зачисление
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 19:45

  pavyak написав:У меня в банке открыт депозит "Капитальный". Под него никто карту не предлагал. ИБ подключен, где видно счет 2630 и текущий 2620. Могу ли я сторонним сервисом напрямую пополнить депосчет 2630 или текущий а с него депозит ? Есть ли комиссия при зачислении перевода на текущий счет?

Депо річні та 9 місячні з 15 жовтня року 2020 відкриті поповнюються тільки 3 перші місяці на суму початкового вкладу кожний місяць.
А от як безнал буде заходити...не знаю.
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 21:32

походу Альянс топчик по гривні
https://bankalliance.ua/interest_rates

от чи надовго..
+50грн !
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 21:39

  Квесторе_поверніться написав:
  pavyak написав:У меня в банке открыт депозит "Капитальный". Под него никто карту не предлагал. ИБ подключен, где видно счет 2630 и текущий 2620. Могу ли я сторонним сервисом напрямую пополнить депосчет 2630 или текущий а с него депозит ? Есть ли комиссия при зачислении перевода на текущий счет?

Депо річні та 9 місячні з 15 жовтня року 2020 відкриті поповнюються тільки 3 перші місяці на суму початкового вкладу кожний місяць.
А от як безнал буде заходити...не знаю.

Якщо договір у додатку перечитати,то вказано інше—поповнення кожний місяць на суму не більше від початкової,нагадую що депозит відкрито в додатку
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 07:47

  sens написав:
  Квесторе_поверніться написав:Депо річні та 9 місячні з 15 жовтня року 2020 відкриті поповнюються тільки 3 перші місяці на суму початкового вкладу кожний місяць.
А от як безнал буде заходити...не знаю.

Якщо договір у додатку перечитати,то вказано інше—поповнення кожний місяць на суму не більше від початкової,нагадую що депозит відкрито в додатку


"Ощадный+" каждый месяц можно пополнять. "Капитальный" только первые три.
Aps
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 16:54

  Алексей77 написав:
  kreuz написав:
  Алексей77 написав:Добрый день
1. Каким путем можно выводить проценты по депозиту дистанционно, например на А-банк, Моно и Альфу?
2. % падают на карту под депозит. Пластик еще в отделении. Получится перевести без пластика по СЭП или по номеру карты без комиссии?

1. Тягти наприклад Монькою по р2р. Безкоштовно.
2. Гадаю, що без картки нічого не вийде, бо рахунку не побачите в банкінгу, а може й у банкінг не зайдете. Точно не пам'ятаю, але я свого часу змусив себе таки забрати пластик у відділенні...

А если карту Альянса добавить в Форвард. Перечисление с нее бесплатно на карту Форвард?
В ИБ Моно Карта Альянса записалась как Укргазбанк!!!

Не переймайтесь назвою, в мене так само. Працювати це не заважає...
У пошуках % на залишок і кешбеку переходь на темний бік за карткою Моно (+50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (+50 грн), КОКО від Форварду (+100 грн за кредитну, +50 грн за дебетну) або всеКартку від ПУМБ (+100 грн чистими):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
  • viber://v.pumb.ua/bcRvzq
kreuz
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