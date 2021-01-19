У меня в банке открыт депозит "Капитальный". Под него никто карту не предлагал. ИБ подключен, где видно счет 2630 и текущий 2620. Могу ли я сторонним сервисом напрямую пополнить депосчет 2630 или текущий а с него депозит ? Есть ли комиссия при зачислении перевода на текущий счет?
pavyak написав:У меня в банке открыт депозит "Капитальный". Под него никто карту не предлагал. ИБ подключен, где видно счет 2630 и текущий 2620. Могу ли я сторонним сервисом напрямую пополнить депосчет 2630 или текущий а с него депозит ? Есть ли комиссия при зачислении перевода на текущий счет?
Я пополнял депосчет 2630, напрямую, без комисс за зачисление
pavyak написав:У меня в банке открыт депозит "Капитальный". Под него никто карту не предлагал. ИБ подключен, где видно счет 2630 и текущий 2620. Могу ли я сторонним сервисом напрямую пополнить депосчет 2630 или текущий а с него депозит ? Есть ли комиссия при зачислении перевода на текущий счет?
Депо річні та 9 місячні з 15 жовтня року 2020 відкриті поповнюються тільки 3 перші місяці на суму початкового вкладу кожний місяць. А от як безнал буде заходити...не знаю.
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pavyak написав:У меня в банке открыт депозит "Капитальный". Под него никто карту не предлагал. ИБ подключен, где видно счет 2630 и текущий 2620. Могу ли я сторонним сервисом напрямую пополнить депосчет 2630 или текущий а с него депозит ? Есть ли комиссия при зачислении перевода на текущий счет?
Депо річні та 9 місячні з 15 жовтня року 2020 відкриті поповнюються тільки 3 перші місяці на суму початкового вкладу кожний місяць. А от як безнал буде заходити...не знаю.
Якщо договір у додатку перечитати,то вказано інше—поповнення кожний місяць на суму не більше від початкової,нагадую що депозит відкрито в додатку
Алексей77 написав:Добрый день 1. Каким путем можно выводить проценты по депозиту дистанционно, например на А-банк, Моно и Альфу? 2. % падают на карту под депозит. Пластик еще в отделении. Получится перевести без пластика по СЭП или по номеру карты без комиссии?
1. Тягти наприклад Монькою по р2р. Безкоштовно. 2. Гадаю, що без картки нічого не вийде, бо рахунку не побачите в банкінгу, а може й у банкінг не зайдете. Точно не пам'ятаю, але я свого часу змусив себе таки забрати пластик у відділенні...
А если карту Альянса добавить в Форвард. Перечисление с нее бесплатно на карту Форвард? В ИБ Моно Карта Альянса записалась как Укргазбанк!!!
Не переймайтесь назвою, в мене так само. Працювати це не заважає...
У пошуках % на залишок і кешбеку переходь на темний бік за карткою Моно (+50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (+50 грн), КОКО від Форварду (+100 грн за кредитну, +50 грн за дебетну) або всеКартку від ПУМБ (+100 грн чистими):