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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 103104105106

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Альянс 4.1 5 36
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
11%
4
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
14%
5
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
64%
23
Всього голосів : 36
Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 13:06

Re: Банк Альянс

У нас в Кропивницком тоже недавно открылось отделение Альянса. По, моему у них лучшие ставки в городе по гривне. Разместился до фонда. Все отлично. Обслуживание мне понравилсоь. Еще открыл карточку с платностью за остатки. Платят от 8,5 до 9%. Вроде таких условий сейчас нигде нет.
krop_06
 
Повідомлень: 1
З нами з: 28.01.21
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  #<1 ... 103104105106
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