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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 28 січ, 2021 13:06
У нас в Кропивницком тоже недавно открылось отделение Альянса. По, моему у них лучшие ставки в городе по гривне. Разместился до фонда. Все отлично. Обслуживание мне понравилсоь. Еще открыл карточку с платностью за остатки. Платят от 8,5 до 9%. Вроде таких условий сейчас нигде нет.
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krop_06
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Sanio
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