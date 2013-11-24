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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 104105106107>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Альянс 4.1 5 36
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
11%
4
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
14%
5
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
64%
23
Всього голосів : 36
Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 13:06

Re: Банк Альянс

У нас в Кропивницком тоже недавно открылось отделение Альянса. По, моему у них лучшие ставки в городе по гривне. Разместился до фонда. Все отлично. Обслуживание мне понравилсоь. Еще открыл карточку с платностью за остатки. Платят от 8,5 до 9%. Вроде таких условий сейчас нигде нет.
krop_06
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 16:40

Re: Банк Альянс

  krop_06 написав:Платят от 8,5 до 9%

Це шо за картка...на сайті Сосіс банки вона є?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 16:44

  Квесторе_поверніться написав:
  krop_06 написав:Платят от 8,5 до 9%

Це шо за картка...на сайті Сосіс банки вона є?

Вы как первый раз на форуме. Человек специально зарегился чтобы написать похвальное сообщение какому то конкретному отделению. Возможно это сообщение будет егг помледним на ыоруме. Возможно даже он там и работает а вы ему вопросы... ;). Не хорошо ;)
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - карты ВсеМожу и ВсеКарта от ПУМБа - v.pumb.ua/bcrLzd
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 16:49

  Квесторе_поверніться написав:
  krop_06 написав:Платят от 8,5 до 9%

Це шо за картка...на сайті Сосіс банки вона є?

https://bankalliance.ua/pages/cards/per ... %D0%90.pdf
Ось вона
krop_06
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 16:54

  Flamingo написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  krop_06 написав:Платят от 8,5 до 9%

Це шо за картка...на сайті Сосіс банки вона є?

Вы как первый раз на форуме. Человек специально зарегился чтобы написать похвальное сообщение какому то конкретному отделению. Возможно это сообщение будет егг помледним на ыоруме. Возможно даже он там и работает а вы ему вопросы... ;). Не хорошо ;)

Какой то вы недоверчивый. И если что, я там не работаю.
krop_06
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 17:10

  krop_06 написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  krop_06 написав:Платят от 8,5 до 9%

Це шо за картка...на сайті Сосіс банки вона є?

https://bankalliance.ua/pages/cards/per ... %D0%90.pdf
Ось вона

Дякую за інфо.
Не бачу безкомісійного виходу безналом.
Лише налом через касу без комісії, 8,5% до 200000, більше не можу Сосісу позичити.
В список СоСо, Фарса додаєм Сосісбанку. Ні?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 17:13

  Квесторе_поверніться написав:Дякую за інфо.
Не бачу безкомісійного виходу безналом.
Лише налом через касу без комісії, 8,5% до 200000, більше не можу Сосісу позичити.
В список СоСо, Фарса додаєм Сосісбанку. Ні?


если додаем, то еще есть Клиринговый Дом и Рояль,
в первом та же песня: 8%, но выход только в родном банкомате или банке
во втором - Найкраща картка, но выход / вход - прогулки по минному полю изучения тарифов
cohan
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 17:16

  cohan написав:
  Квесторе_поверніться написав:Дякую за інфо.
Не бачу безкомісійного виходу безналом.
Лише налом через касу без комісії, 8,5% до 200000, більше не можу Сосісу позичити.
В список СоСо, Фарса додаєм Сосісбанку. Ні?


если додаем, то еще есть Клиринговый Дом и Рояль,
в первом та же песня: 8%, но выход только в родном банкомате или банке
во втором - Найкраща картка, но выход / вход - прогулки по минному полю изучения тарифов

А что за список?
krop_06
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 17:24

  cohan написав:
  Квесторе_поверніться написав:Дякую за інфо.
Не бачу безкомісійного виходу безналом.
Лише налом через касу без комісії, 8,5% до 200000, більше не можу Сосісу позичити.
В список СоСо, Фарса додаєм Сосісбанку. Ні?


если додаем, то еще есть Клиринговый Дом и Рояль,
в первом та же песня: 8%, но выход только в родном банкомате или банке
во втором - Найкраща картка, но выход / вход - прогулки по минному полю изучения тарифов

А шо ВАс в РОялі бентежить?
https://accordbank.com.ua/docs/retail/c ... kartka.pdf
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 17:42

  krop_06 написав:А что за список?

конкурентів вашого роботодавця.
Ще с14 забули в список
:!: Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck
:!: ПУМБ: v.pumb.ua/bc8aEx . :!: Коко-кард (ФорвардБанк): lx4.me/c/BfsNzSpW
Ромасик
 
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