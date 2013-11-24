У нас в Кропивницком тоже недавно открылось отделение Альянса. По, моему у них лучшие ставки в городе по гривне. Разместился до фонда. Все отлично. Обслуживание мне понравилсоь. Еще открыл карточку с платностью за остатки. Платят от 8,5 до 9%. Вроде таких условий сейчас нигде нет.
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Вы как первый раз на форуме. Человек специально зарегился чтобы написать похвальное сообщение какому то конкретному отделению. Возможно это сообщение будет егг помледним на ыоруме. Возможно даже он там и работает а вы ему вопросы... . Не хорошо
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Вы как первый раз на форуме. Человек специально зарегился чтобы написать похвальное сообщение какому то конкретному отделению. Возможно это сообщение будет егг помледним на ыоруме. Возможно даже он там и работает а вы ему вопросы... . Не хорошо
Какой то вы недоверчивый. И если что, я там не работаю.
Дякую за інфо. Не бачу безкомісійного виходу безналом. Лише налом через касу без комісії, 8,5% до 200000, більше не можу Сосісу позичити. В список СоСо, Фарса додаєм Сосісбанку. Ні?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться написав:Дякую за інфо. Не бачу безкомісійного виходу безналом. Лише налом через касу без комісії, 8,5% до 200000, більше не можу Сосісу позичити. В список СоСо, Фарса додаєм Сосісбанку. Ні?
если додаем, то еще есть Клиринговый Дом и Рояль, в первом та же песня: 8%, но выход только в родном банкомате или банке во втором - Найкраща картка, но выход / вход - прогулки по минному полю изучения тарифов
Квесторе_поверніться написав:Дякую за інфо. Не бачу безкомісійного виходу безналом. Лише налом через касу без комісії, 8,5% до 200000, більше не можу Сосісу позичити. В список СоСо, Фарса додаєм Сосісбанку. Ні?
если додаем, то еще есть Клиринговый Дом и Рояль, в первом та же песня: 8%, но выход только в родном банкомате или банке во втором - Найкраща картка, но выход / вход - прогулки по минному полю изучения тарифов
Квесторе_поверніться написав:Дякую за інфо. Не бачу безкомісійного виходу безналом. Лише налом через касу без комісії, 8,5% до 200000, більше не можу Сосісу позичити. В список СоСо, Фарса додаєм Сосісбанку. Ні?
если додаем, то еще есть Клиринговый Дом и Рояль, в первом та же песня: 8%, но выход только в родном банкомате или банке во втором - Найкраща картка, но выход / вход - прогулки по минному полю изучения тарифов
http://lx4.me/c/M1NMYoaB200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.