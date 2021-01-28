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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 104105106107

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Альянс 4.1 5 36
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
11%
4
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
14%
5
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
64%
23
Всього голосів : 36
Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 18:09

Re: Банк Альянс

Кто то знает на каких условиях можно открыть эту карту?
https://bankalliance.ua/pages/cards/pre ... %D1%83.pdf
Нарахування процентів на залишок коштів на Рахунках: 9% и бесплатный p2p
vitaliy1111
 
Повідомлень: 177
З нами з: 14.01.15
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Подякували: 4 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 18:25

  vitaliy1111 написав:Кто то знает на каких условиях можно открыть эту карту?
https://bankalliance.ua/pages/cards/pre ... %D1%83.pdf
Нарахування процентів на залишок коштів на Рахунках: 9% и бесплатный p2p

Клієнт має відповідати одному або декільком з нижченаведених критеріїв:
• Наявність транзакцій за поточними рахунками, відкритими в банках України, на загальну суму не менше
3,0 млн.грн. (або у еквіваленті) щорічно;
• Наявність залишків грошових коштів на рахунках, відкритих у АТ «БАНК АЛЬЯНС», у розмірі не менше
ніж 100 000,00 доларів США або ЄВРО (або у гривневому еквіваленті) на дату відкриття поточного
рахунку з використанням електронного платіжного засобу MC World Elite;
• Приналежність до осіб (або членів їх сімей), які є кінцевими бенефіціарними власниками, власниками
істотної участі, керівниками вищої ланки або осіб, які мають прямий (вирішальний) або опосередкований
вплив на діяльність компанії (групи компаній) з річним оборотом від 500,0 млн. грн.
_________________________
Для свинорилів...пункт one. :)
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 36103
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1816 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 07:59

  Квесторе_поверніться написав:
  cohan написав:
  Квесторе_поверніться написав:Дякую за інфо.
Не бачу безкомісійного виходу безналом.
Лише налом через касу без комісії, 8,5% до 200000, більше не можу Сосісу позичити.
В список СоСо, Фарса додаєм Сосісбанку. Ні?


если додаем, то еще есть Клиринговый Дом и Рояль,
в первом та же песня: 8%, но выход только в родном банкомате или банке
во втором - Найкраща картка, но выход / вход - прогулки по минному полю изучения тарифов

А шо ВАс в РОялі бентежить?
https://accordbank.com.ua/docs/retail/c ... kartka.pdf


лимиты p2p, а СЭП 0,5% и на депокарту перевод - тоже 1%
cohan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 08:13

Re: Банк Альянс

  cohan написав:лимиты p2p

Які вони?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 36103
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1816 раз.
 
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  #<1 ... 104105106107
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