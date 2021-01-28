Нарахування процентів на залишок коштів на Рахунках: 9% и бесплатный p2p
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 28 січ, 2021 18:09
Re: Банк Альянс
Кто то знает на каких условиях можно открыть эту карту?
Нарахування процентів на залишок коштів на Рахунках: 9% и бесплатный p2p
Додано: Чет 28 січ, 2021 18:25
Клієнт має відповідати одному або декільком з нижченаведених критеріїв:
• Наявність транзакцій за поточними рахунками, відкритими в банках України, на загальну суму не менше
3,0 млн.грн. (або у еквіваленті) щорічно;
• Наявність залишків грошових коштів на рахунках, відкритих у АТ «БАНК АЛЬЯНС», у розмірі не менше
ніж 100 000,00 доларів США або ЄВРО (або у гривневому еквіваленті) на дату відкриття поточного
рахунку з використанням електронного платіжного засобу MC World Elite;
• Приналежність до осіб (або членів їх сімей), які є кінцевими бенефіціарними власниками, власниками
істотної участі, керівниками вищої ланки або осіб, які мають прямий (вирішальний) або опосередкований
вплив на діяльність компанії (групи компаній) з річним оборотом від 500,0 млн. грн.
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Для свинорилів...пункт one.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 07:59
лимиты p2p, а СЭП 0,5% и на депокарту перевод - тоже 1%
Додано: П'ят 29 січ, 2021 08:13
Re: Банк Альянс
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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