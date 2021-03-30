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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 119120121122

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Альянс 4.2 5 40
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
10%
4
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
5%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
5
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
68%
27
Всього голосів : 40
Повідомлення Додано: Суб 27 бер, 2021 19:50

  cohan написав:
  lloydbanksua написав:Они отменили +0.5% для новых клиентов? Что-то не нахожу на сайте.


да

І переоформлення тільки на суму попереднього вкладу або більше...тоді лояльність.
Це зрада. :(
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Повідомлення Додано: Суб 27 бер, 2021 20:09

  Квесторе_поверніться написав:
  cohan написав:
  lloydbanksua написав:Они отменили +0.5% для новых клиентов? Что-то не нахожу на сайте.


да

І переоформлення тільки на суму попереднього вкладу або більше...тоді лояльність.
Це зрада. :(

А в ИБ +0.5% еще осталоось?
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 бер, 2021 20:47

clientage

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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 27 бер, 2021 22:15

  greenozon написав:clientage

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А де 18 місяців?
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clientage
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Повідомлення Додано: Пон 29 бер, 2021 12:36

Re: Банк Альянс

Подскажите, пожалуйста, по Скарбнычке когда начисляются проценты? В прошлый раз начислили 26 февраля, в этом месяце пока ничего не начислили..
Ferox
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Повідомлення Додано: Пон 29 бер, 2021 20:12

  Ferox написав:Подскажите, пожалуйста, по Скарбнычке когда начисляются проценты? В прошлый раз начислили 26 февраля, в этом месяце пока ничего не начислили..

В последний рабочий день месяца, я так понимаю.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 11:07

  ingtrans написав:
  Ferox написав:Подскажите, пожалуйста, по Скарбнычке когда начисляются проценты? В прошлый раз начислили 26 февраля, в этом месяце пока ничего не начислили..

В последний рабочий день месяца, я так понимаю.

Да, сегодня начислили.
Ferox
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