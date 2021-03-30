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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 27 бер, 2021 19:50
cohan написав: lloydbanksua написав:
Они отменили +0.5% для новых клиентов? Что-то не нахожу на сайте.
да
І переоформлення тільки на суму попереднього вкладу або більше...тоді лояльність.
Це зрада.
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Додано: Суб 27 бер, 2021 20:09
Квесторе_поверніться написав: cohan написав: lloydbanksua написав:
Они отменили +0.5% для новых клиентов? Что-то не нахожу на сайте.
да
І переоформлення тільки на суму попереднього вкладу або більше...тоді лояльність.
Це зрада.
А в ИБ +0.5% еще осталоось?
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clientage
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Додано: Суб 27 бер, 2021 20:58
Последний из могикан был, кто дольше всех держал максимальную ставку и теперь сдулся((
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Додано: Суб 27 бер, 2021 22:15
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Додано: Суб 27 бер, 2021 23:15
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Додано: Пон 29 бер, 2021 12:36
Подскажите, пожалуйста, по Скарбнычке когда начисляются проценты? В прошлый раз начислили 26 февраля, в этом месяце пока ничего не начислили..
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Ferox
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Додано: Пон 29 бер, 2021 20:12
Ferox написав:
Подскажите, пожалуйста, по Скарбнычке когда начисляются проценты? В прошлый раз начислили 26 февраля, в этом месяце пока ничего не начислили..
В последний рабочий день месяца, я так понимаю.
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ingtrans
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Додано: Сер 31 бер, 2021 11:07
ingtrans написав: Ferox написав:
Подскажите, пожалуйста, по Скарбнычке когда начисляются проценты? В прошлый раз начислили 26 февраля, в этом месяце пока ничего не начислили..
В последний рабочий день месяца, я так понимаю.
Да, сегодня начислили.
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Ferox
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