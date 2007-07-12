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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 120121122123

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Альянс 4.2 5 40
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
10%
4
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
5%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
5
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
68%
27
Всього голосів : 40
Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 19:30

  asteriks написав:https://censor.net/ru/news/3256821/nbu_provodit_vneplanovuyu_proverku_emitenta_globalmoney_banka_alyans

Як думаєте: якщо знайдуть порушення -то закінчиться все великими штрафами для банку чи можуть бути більш серйозні наслідки?

Cума в 800 млн грн серйозна...репутація банки не кришталево чиста.
Сигнал для банки негативний...тому і більше Фонда заносити ніззя.
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 19:29

  asteriks написав:https://censor.net/ru/news/3256821/nbu_provodit_vneplanovuyu_proverku_emitenta_globalmoney_banka_alyans

Як думаєте: якщо знайдуть порушення -то закінчиться все великими штрафами для банку чи можуть бути більш серйозні наслідки?


думаю, для бильш серьезных оснований нет, после Лериной чистки банки более менее устойчивые остались, вон Новинский уходит культурно

а вот с тарифами по персональной карте какая-то муть: раскатал губу на бесплатное снитие (первые два в мес) - взяли все равно 0,5%
cohan
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 22:11

Re: Банк Альянс

  cohan написав:раскатал губу на бесплатное снитие (первые два в мес) - взяли все равно 0,5%

Чиніть шкандаль.
В Євронеті на халяву.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 13:50

Подскажите, через какие сервисы можно перевести с карты Альянса деньги и чтобы не было запроса свв кода? Спасибо.
anikola13
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 16:26

  anikola13 написав:Подскажите, через какие сервисы можно перевести с карты Альянса деньги и чтобы не было запроса свв кода? Спасибо.


через банкомат
cohan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 16:34

Re: Банк Альянс

В отношении АО «Банк Альянс» введены ограничения на ряд операций, об этом рассказали собственные источники в НБУ, сообщает Украина сейчас.

С декабря 2020 года, несмотря на карантинные ограничение и приостановку всех проверок с марта 2020, в Банке Альянс началась внеплановая проверка по финмониторингу в связи с деятельностью компании GlobalMoney (конечный бенефициар Стрелковский В).

Установлены граничные лимиты на целый ряд операций. Среди них ограничения на: увеличение нагрузки на фонд гарантирования, привлечение депозитов физических лиц, привлечение депозитов от государственных и коммунальных предприятий.

Также запретили досрочный возврат депозитов связанным лицам, кредитование юридических лиц и выдачу кредитов на погашение старых задолженностей.

Ранее СМИ сообщали, что этот банк является платформой для работы сети терминалов GlobalMoney (Global24) - основного и эксклюзивного канала пополнения трафика наркотиков без комиссии.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 16:37

  vitaliian написав:
В отношении АО «Банк Альянс» введены ограничения на ряд операций, об этом рассказали собственные источники в НБУ, сообщает Украина сейчас.

С декабря 2020 года, несмотря на карантинные ограничение и приостановку всех проверок с марта 2020, в Банке Альянс началась внеплановая проверка по финмониторингу в связи с деятельностью компании GlobalMoney (конечный бенефициар Стрелковский В).

Установлены граничные лимиты на целый ряд операций. Среди них ограничения на: увеличение нагрузки на фонд гарантирования, привлечение депозитов физических лиц, привлечение депозитов от государственных и коммунальных предприятий.

Также запретили досрочный возврат депозитов связанным лицам, кредитование юридических лиц и выдачу кредитов на погашение старых задолженностей.

Ранее СМИ сообщали, что этот банк является платформой для работы сети терминалов GlobalMoney (Global24) - основного и эксклюзивного канала пополнения трафика наркотиков без комиссии.
в апреле попробуем снять крупную сумму
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 16:39

Re: Банк Альянс

  sens написав:в апреле попробуем снять крупную сумму
на отдачу вроде ограничений нет
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 16:58

  sens написав:
  vitaliian написав:
В отношении АО «Банк Альянс» введены ограничения на ряд операций, об этом рассказали собственные источники в НБУ, сообщает Украина сейчас.

С декабря 2020 года, несмотря на карантинные ограничение и приостановку всех проверок с марта 2020, в Банке Альянс началась внеплановая проверка по финмониторингу в связи с деятельностью компании GlobalMoney (конечный бенефициар Стрелковский В).

Установлены граничные лимиты на целый ряд операций. Среди них ограничения на: увеличение нагрузки на фонд гарантирования, привлечение депозитов физических лиц, привлечение депозитов от государственных и коммунальных предприятий.

Также запретили досрочный возврат депозитов связанным лицам, кредитование юридических лиц и выдачу кредитов на погашение старых задолженностей.

Ранее СМИ сообщали, что этот банк является платформой для работы сети терминалов GlobalMoney (Global24) - основного и эксклюзивного канала пополнения трафика наркотиков без комиссии.
в апреле попробуем снять крупную сумму

сьогодні пів фонду без проблем
wolt450
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