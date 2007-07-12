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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 31 бер, 2021 19:30
Cума в 800 млн грн серйозна...репутація банки не кришталево чиста.
Сигнал для банки негативний...тому і більше Фонда заносити ніззя.
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Додано: Чет 01 кві, 2021 19:29
asteriks написав:
https://censor.net/ru/news/3256821/nbu_provodit_vneplanovuyu_proverku_emitenta_globalmoney_banka_alyans
Як думаєте: якщо знайдуть порушення -то закінчиться все великими штрафами для банку чи можуть бути більш серйозні наслідки?
думаю, для бильш серьезных оснований нет, после Лериной чистки банки более менее устойчивые остались, вон Новинский уходит культурно
а вот с тарифами по персональной карте какая-то муть: раскатал губу на бесплатное снитие (первые два в мес) - взяли все равно 0,5%
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cohan
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Додано: Чет 01 кві, 2021 22:11
cohan написав:
раскатал губу на бесплатное снитие (первые два в мес) - взяли все равно 0,5%
Чиніть шкандаль.
В Євронеті на халяву.
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Додано: П'ят 02 кві, 2021 13:50
Подскажите, через какие сервисы можно перевести с карты Альянса деньги и чтобы не было запроса свв кода? Спасибо.
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anikola13
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Додано: П'ят 02 кві, 2021 16:26
anikola13 написав:
Подскажите, через какие сервисы можно перевести с карты Альянса деньги и чтобы не было запроса свв кода? Спасибо.
через банкомат
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cohan
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Додано: П'ят 09 кві, 2021 16:34
В отношении АО «Банк Альянс» введены ограничения на ряд операций, об этом рассказали собственные источники в НБУ, сообщает Украина сейчас.
С декабря 2020 года, несмотря на карантинные ограничение и приостановку всех проверок с марта 2020, в Банке Альянс началась внеплановая проверка по финмониторингу в связи с деятельностью компании GlobalMoney (конечный бенефициар Стрелковский В).
Установлены граничные лимиты на целый ряд операций. Среди них ограничения на: увеличение нагрузки на фонд гарантирования, привлечение депозитов физических лиц, привлечение депозитов от государственных и коммунальных предприятий.
Также запретили досрочный возврат депозитов связанным лицам, кредитование юридических лиц и выдачу кредитов на погашение старых задолженностей.
Ранее СМИ сообщали, что этот банк является платформой для работы сети терминалов GlobalMoney (Global24) - основного и эксклюзивного канала пополнения трафика наркотиков без комиссии.
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vitaliian
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Додано: П'ят 09 кві, 2021 16:37
vitaliian написав:
В отношении АО «Банк Альянс» введены ограничения на ряд операций, об этом рассказали собственные источники в НБУ, сообщает Украина сейчас.
С декабря 2020 года, несмотря на карантинные ограничение и приостановку всех проверок с марта 2020, в Банке Альянс началась внеплановая проверка по финмониторингу в связи с деятельностью компании GlobalMoney (конечный бенефициар Стрелковский В).
Установлены граничные лимиты на целый ряд операций. Среди них ограничения на: увеличение нагрузки на фонд гарантирования, привлечение депозитов физических лиц, привлечение депозитов от государственных и коммунальных предприятий.
Также запретили досрочный возврат депозитов связанным лицам, кредитование юридических лиц и выдачу кредитов на погашение старых задолженностей.
Ранее СМИ сообщали, что этот банк является платформой для работы сети терминалов GlobalMoney (Global24) - основного и эксклюзивного канала пополнения трафика наркотиков без комиссии.
в апреле попробуем снять крупную сумму
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sens
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Додано: П'ят 09 кві, 2021 16:39
sens написав:
в апреле попробуем снять крупную сумму
на отдачу вроде ограничений нет
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vitaliian
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Додано: П'ят 09 кві, 2021 16:58
sens написав: vitaliian написав:
В отношении АО «Банк Альянс» введены ограничения на ряд операций, об этом рассказали собственные источники в НБУ, сообщает Украина сейчас.
С декабря 2020 года, несмотря на карантинные ограничение и приостановку всех проверок с марта 2020, в Банке Альянс началась внеплановая проверка по финмониторингу в связи с деятельностью компании GlobalMoney (конечный бенефициар Стрелковский В).
Установлены граничные лимиты на целый ряд операций. Среди них ограничения на: увеличение нагрузки на фонд гарантирования, привлечение депозитов физических лиц, привлечение депозитов от государственных и коммунальных предприятий.
Также запретили досрочный возврат депозитов связанным лицам, кредитование юридических лиц и выдачу кредитов на погашение старых задолженностей.
Ранее СМИ сообщали, что этот банк является платформой для работы сети терминалов GlobalMoney (Global24) - основного и эксклюзивного канала пополнения трафика наркотиков без комиссии.
в апреле попробуем снять крупную сумму
сьогодні пів фонду без проблем
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wolt450
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