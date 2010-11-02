Сосіс банка потрапила в список банок з яких найбільше виносили юрики після нового року.
А щоб юрикам винести фізикам слід занести...тому і пилососили з найвищими ставками по ринку. Зараз і фізиків троха налякали...слід уважно спостерігати.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 10 кві, 2021 10:29
Сосіс банка потрапила в список банок з яких найбільше виносили юрики після нового року.
А щоб юрикам винести фізикам слід занести...тому і пилососили з найвищими ставками по ринку. Зараз і фізиків троха налякали...слід уважно спостерігати.
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