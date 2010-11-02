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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 10 кві, 2021 10:29
Сосіс банка потрапила в список банок з яких найбільше виносили юрики після нового року.
А щоб юрикам винести фізикам слід занести...тому і пилососили з найвищими ставками по ринку. Зараз і фізиків троха налякали...слід уважно спостерігати.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Суб 10 кві, 2021 11:17
хуторянка написав:Квесторе_поверніться
за буйками ?
В этом банке за буйки выплывать крайне опасно.
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Порт
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Додано: Суб 10 кві, 2021 11:43
интересно когда его сдадут фонду?
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Игорь Алексеевич
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Додано: Суб 10 кві, 2021 11:46
Игорь Алексеевич похоже, что в ближайшие пару месяцев.
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lloydbanksua
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Додано: Суб 10 кві, 2021 11:49
lloydbanksua написав:Игорь Алексеевич
похоже, что в ближайшие пару месяцев.
и я то же мнения. вовремя слинял с него ещё осенью 20года.
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Игорь Алексеевич
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