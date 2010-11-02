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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Альянс 4.2 5 40
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
10%
4
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
5%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
5
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
68%
27
Всього голосів : 40
Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 10:29

Сосіс банка потрапила в список банок з яких найбільше виносили юрики після нового року.
А щоб юрикам винести фізикам слід занести...тому і пилососили з найвищими ставками по ринку. Зараз і фізиків троха налякали...слід уважно спостерігати.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 11:10

Квесторе_поверніться
за буйками ? :mrgreen:
хуторянка
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 11:17

  хуторянка написав:Квесторе_поверніться
за буйками ? :mrgreen:

В этом банке за буйки выплывать крайне опасно.
Порт
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 11:43

интересно когда его сдадут фонду?
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 11:46

Игорь Алексеевич похоже, что в ближайшие пару месяцев.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 11:49

  lloydbanksua написав:Игорь Алексеевич похоже, что в ближайшие пару месяцев.

и я то же мнения. вовремя слинял с него ещё осенью 20года. :P
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 12:13

  Игорь Алексеевич написав:
  lloydbanksua написав:Игорь Алексеевич похоже, что в ближайшие пару месяцев.

и я то же мнения. вовремя слинял с него ещё осенью 20года. :P


публикации на стремных ресах, наверно, год уже пишут
как раз с начала карантина
cohan
 
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