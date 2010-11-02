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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 10 кві, 2021 10:29
Сосіс банка потрапила в список банок з яких найбільше виносили юрики після нового року.
А щоб юрикам винести фізикам слід занести...тому і пилососили з найвищими ставками по ринку. Зараз і фізиків троха налякали...слід уважно спостерігати.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Суб 10 кві, 2021 11:17
хуторянка написав:Квесторе_поверніться
за буйками ?
В этом банке за буйки выплывать крайне опасно.
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Порт
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Додано: Суб 10 кві, 2021 11:43
интересно когда его сдадут фонду?
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Игорь Алексеевич
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Додано: Суб 10 кві, 2021 11:46
Игорь Алексеевич похоже, что в ближайшие пару месяцев.
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lloydbanksua
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Додано: Суб 10 кві, 2021 11:49
lloydbanksua написав:Игорь Алексеевич
похоже, что в ближайшие пару месяцев.
и я то же мнения. вовремя слинял с него ещё осенью 20года.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Суб 10 кві, 2021 12:13
Игорь Алексеевич написав: lloydbanksua написав:Игорь Алексеевич
похоже, что в ближайшие пару месяцев.
и я то же мнения. вовремя слинял с него ещё осенью 20года.
публикации на стремных ресах, наверно, год уже пишут
как раз с начала карантина
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cohan
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Додано: Суб 10 кві, 2021 15:33
lloydbanksua написав:Игорь Алексеевич
похоже, что в ближайшие пару месяцев.
чисто поржать - откуда такая уверенность?
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хуторянка
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Додано: Суб 10 кві, 2021 15:56
Эй, сначала глобус, в очередь...
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demichh
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Додано: Суб 10 кві, 2021 16:20
demichh написав:
Эй, сначала глобус, в очередь...
І Сосіс банка і Шаромига мусять до осені року 2021 достояти...є шкурний інтерес.
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Квесторе_поверніться
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