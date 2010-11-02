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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 10 кві, 2021 16:28
хуторянка написав:Квесторе_поверніться
за буйками ?
Ні...тут ніззя.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Суб 10 кві, 2021 16:29
Игорь Алексеевич написав: lloydbanksua написав:Игорь Алексеевич
похоже, что в ближайшие пару месяцев.
и я то же мнения. вовремя слинял с него ещё осенью 20года.
asshole, shut up your shit
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