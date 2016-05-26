Ні...тут ніззя.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 10 кві, 2021 16:29
Додано: Суб 10 кві, 2021 17:15
Re: Банк Альянс
Додано: Нед 11 кві, 2021 12:15
Додано: Нед 11 кві, 2021 13:44
Додано: Нед 11 кві, 2021 13:47
Додано: Нед 11 кві, 2021 13:48
Додано: Нед 11 кві, 2021 14:15
ну это и из статейки выше видно: вроде все ровно, ну там про запрет проверок слегка приврано, пересичному недосуг разбираться, сойдет, и вдруг - последний абзац: "основной эксклюзивный"
усьо зрозумило (с)
но конечно это не отменяет нюансов всех мелких банчиков
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