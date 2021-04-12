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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 122123124125

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Альянс 4.2 5 40
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
10%
4
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
5%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
5
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
68%
27
Всього голосів : 40
Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 16:28

  хуторянка написав:Квесторе_поверніться
за буйками ? :mrgreen:

Ні...тут ніззя.
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 17:15

Re: Банк Альянс

https://bankalliance.ua/ru/articles/ban ... iynu-ataku
stern555
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 12:15

  stern555 написав:https://bankalliance.ua/ru/articles/bank-alyans-zayavlyae-pro-chergovu-informatsiynu-ataku

Браво!
Занесу еще пару десяточек на Антистресс :lol:
Хай живе! :wink:
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 13:44

  stern555 написав:https://bankalliance.ua/ru/articles/bank-alyans-zayavlyae-pro-chergovu-informatsiynu-ataku

Про яку інфо банка мовить і де вона лежить не повідомляється.
Вонивсібрешуть. :)
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 13:47

  Квесторе_поверніться написав:
  stern555 написав:https://bankalliance.ua/ru/articles/bank-alyans-zayavlyae-pro-chergovu-informatsiynu-ataku

Про яку інфо банка мовить і де вона лежить не повідомляється.
Вонивсібрешуть. :)

Справка НБУ по состоянию АО "БАНК АЛЬЯНС"
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 13:48

Інфо https://alliancebank-prod.s3.amazonaws.com/articles/documents/000/000/313/original/%D0%94%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%91%D0%A3.pdf?1617990696
прийняти як достовірну.
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 14:15

  Квесторе_поверніться написав:
  stern555 написав:https://bankalliance.ua/ru/articles/bank-alyans-zayavlyae-pro-chergovu-informatsiynu-ataku

Про яку інфо банка мовить і де вона лежить не повідомляється.
Вонивсібрешуть. :)


ну это и из статейки выше видно: вроде все ровно, ну там про запрет проверок слегка приврано, пересичному недосуг разбираться, сойдет, и вдруг - последний абзац: "основной эксклюзивный"
усьо зрозумило (с)

но конечно это не отменяет нюансов всех мелких банчиков
cohan
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 11:48

  Нова написав:
  wolt450 написав:сьогодні пів фонду без проблем

через кассу? р2р? есть ограничения по карте на вынос или в рамках установленного лимита?

Особливо цікавить віддалений вихід з Альянсу. Наприклад, який максимальний ліміт виходу чужим р2р?
kreuz
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 10:55

cohan 16.04.21 заканчивается гривневый депозит на подфондовую сумму Какие есть мнения, можно оставаться в банке?Свой вопрос запихнул в "ответе" на пост т.к. права на собственные посты пока не имею.
i-botanik
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 11:23

  i-botanik написав:cohan 16.04.21 заканчивается гривневый депозит на подфондовую сумму Какие есть мнения, можно оставаться в банке?Свой вопрос запихнул в "ответе" на пост т.к. права на собственные посты пока не имею.

Дивлюсь можна залишитись під 11.25%, виплата щомісячно.
Якщо немає стовпців в інших банках... перетягнув би в Фарс під 12,7%.
Але не агітую...
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