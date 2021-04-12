Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 10 кві, 2021 16:28
хуторянка написав: Квесторе_поверніться
за буйками ?
Ні...тут ніззя.
Квесторе_поверніться
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Додано: Суб 10 кві, 2021 17:15
stern555
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Додано: Нед 11 кві, 2021 12:15
stern555 написав:
https://bankalliance.ua/ru/articles/bank-alyans-zayavlyae-pro-chergovu-informatsiynu-ataku
Браво!
Занесу еще пару десяточек на Антистресс
Хай живе!
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Додано: Нед 11 кві, 2021 13:44
stern555 написав:
https://bankalliance.ua/ru/articles/bank-alyans-zayavlyae-pro-chergovu-informatsiynu-ataku
Про яку інфо банка мовить і де вона лежить не повідомляється.
Вонивсібрешуть.
Квесторе_поверніться
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Додано: Нед 11 кві, 2021 13:47
Квесторе_поверніться написав: stern555 написав:
https://bankalliance.ua/ru/articles/bank-alyans-zayavlyae-pro-chergovu-informatsiynu-ataku
Про яку інфо банка мовить і де вона лежить не повідомляється.
Вонивсібрешуть.
Справка НБУ по состоянию АО "БАНК АЛЬЯНС"
clientage
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Додано: Нед 11 кві, 2021 13:48
Квесторе_поверніться
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Додано: Нед 11 кві, 2021 14:15
Квесторе_поверніться написав: stern555 написав:
https://bankalliance.ua/ru/articles/bank-alyans-zayavlyae-pro-chergovu-informatsiynu-ataku
Про яку інфо банка мовить і де вона лежить не повідомляється.
Вонивсібрешуть.
ну это и из статейки выше видно: вроде все ровно, ну там про запрет проверок слегка приврано, пересичному недосуг разбираться, сойдет, и вдруг - последний абзац: "основной эксклюзивный"
усьо зрозумило (с)
но конечно это не отменяет нюансов всех мелких банчиков
cohan
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Додано: Пон 12 кві, 2021 11:48
Нова написав: wolt450 написав:
сьогодні пів фонду без проблем
через кассу? р2р? есть ограничения по карте на вынос или в рамках установленного лимита?
Особливо цікавить віддалений вихід з Альянсу. Наприклад, який максимальний ліміт виходу чужим р2р?
kreuz
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Додано: Вів 13 кві, 2021 10:55
cohan 16.04.21 заканчивается гривневый депозит на подфондовую сумму Какие есть мнения, можно оставаться в банке?Свой вопрос запихнул в "ответе" на пост т.к. права на собственные посты пока не имею.
i-botanik
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Додано: Вів 13 кві, 2021 11:23
i-botanik написав: cohan
16.04.21 заканчивается гривневый депозит на подфондовую сумму Какие есть мнения, можно оставаться в банке?Свой вопрос запихнул в "ответе" на пост т.к. права на собственные посты пока не имею.
Дивлюсь можна залишитись під 11.25%, виплата щомісячно.
Якщо немає стовпців в інших банках... перетягнув би в Фарс під 12,7%.
Але не агітую...
Квесторе_поверніться
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ОТП БАНК
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
6783
1522649
Вів 13 кві, 2021 10:55 root