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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Альянс 4.2 5 40
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
10%
4
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
5%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
5
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
68%
27
Всього голосів : 40
Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 13:01

  Квесторе_поверніться написав:
  i-botanik написав:cohan 16.04.21 заканчивается гривневый депозит на подфондовую сумму Какие есть мнения, можно оставаться в банке?Свой вопрос запихнул в "ответе" на пост т.к. права на собственные посты пока не имею.

Дивлюсь можна залишитись під 11.25%, виплата щомісячно.
Якщо немає стовпців в інших банках... перетягнув би в Фарс під 12,7%.
Але не агітую...

Не бачу такої ставки. Де її знайти?
kreuz
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 13:03

Re: Банк Альянс

  kreuz написав:Не бачу такої ставки. Де її знайти?

10,75% +0,5% лояльності за переоформлення вкладу.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 13:27

  Квесторе_поверніться написав:
  kreuz написав:Не бачу такої ставки. Де її знайти?

10,75% +0,5% лояльності за переоформлення вкладу.

Бачу, це умови Ощадного.

А як розуміти другий абзац отут?
3) Програма лояльності для існуючих вкладників:
Плюс 0,5 % річних до процентної ставки (що діє в АТ "БАНК АЛЬЯНС" на дату розміщення вкладу), в рамках розміщення коштів в національній валюті на вклад "КАПІТАЛЬНИЙ", "ОЩАДНИЙ+" або "ОЩАДНИЙ" для фізичних осіб за умови повторного розміщення вкладу (депозиту), на суму, що є не меншою, ніж сума вкладу (депозиту), що закінчився, на термін не менший 3 місяців, протягом 10 днів після закінчення строку дії вкладу (депозиту), або вклад (депозит) автоматично пролонгований (застосовується для вкладів (депозитів) строком від 3 місяців). При повторному розміщенні вкладу в іншій валюті сума нового вкладу має бути не меншою в гривневому еквіваленті за курсом НБУ на день повторного розміщення.

Не додається до надбавки до відсоткової ставки за депозитами, яка діє в рамках вкладів "КАПІТАЛЬНИЙ", "ОЩАДНИЙ+" або "ОЩАДНИЙ" для фізичних осіб, а також до бонусної програми для власників основних платіжних карток (MC World Elite Contactless). Не розповсюджується на депозитні договори, які залучені через партнерські програми (договори про співробітництво).

Додають 0.5% до Ощадного 10.75% по факту чи їх видно одразу під час перерозміщення вкладу?
kreuz
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