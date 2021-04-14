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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Альянс 4.2 5 41
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
10%
4
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
5%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
15%
6
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
66%
27
Всього голосів : 41
Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 19:45

  i-botanik написав:Квесторе_поверніться

.Клиентская поддержка Форварда убеждает, что при оформлении депозита через открытие текущего счета +++ увеличивает годовой процент по депозиту на 4,3 процента.
Т.е. 8.4 или 8.5 плюс 4.3 будет 12.7 процентов годовых.Раз 5 прочитал условия акции, там нигде не указано, что если деньги уйдут с текущего счета на депозитный, предусмотренные 4.3 процента будут выплачиваться. Там речь о депозитах вообще не идет
Я чего-то не понимаю, или наоборот все понимаю и это подленькая хитрость для завлечения на депозит под относительно невысокую процентную ставку?

Так Фарс побудував процес.
ЧАстина аХції прописано...а частина напівусна домовленість.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 20:01

Квесторе_поверніться а особисто у Вас є довіра до цього банку (його менеджменту)і напівустних домовленостей. Адже, якщо (де дай Боже) дійде до розгляду юридичних документів, то жодних зобовязань за цією акцією банк не матиме.
i-botanik
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 20:08

  i-botanik написав:Квесторе_поверніться а особисто у Вас є довіра до цього банку (його менеджменту)і напівустних домовленостей. Адже, якщо (де дай Боже) дійде до розгляду юридичних документів, то жодних зобовязань за цією акцією банк не матиме.

Договір про відкриття депо у вас на руках.
Платіжне доручення про рух коштів з +++ (2620...) на депо під 8,4% (2630) теж.
Ставка 8,4% не індивідуальна.
Умови аХції публічні... https://www.forward-bank.com/deposits/documents/2021/04/bonus.pdf
Інд. умов немає.
Комар носа не підточить. До 200000 Фонд має гарантувати.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 20:28

  Квесторе_поверніться написав:
  i-botanik написав:Квесторе_поверніться а особисто у Вас є довіра до цього банку (його менеджменту)і напівустних домовленостей. Адже, якщо (де дай Боже) дійде до розгляду юридичних документів, то жодних зобовязань за цією акцією банк не матиме.

Договір про відкриття депо у вас на руках.
Платіжне доручення про рух коштів з +++ (2620...) на депо під 8,4% (2630) теж.
Ставка 8,4% не індивідуальна.
Умови аХції публічні... https://www.forward-bank.com/deposits/documents/2021/04/bonus.pdf
Інд. умов немає.
Комар носа не підточить. До 200000 Фонд має гарантувати.

Я читаю ці умови так, що допоки гроші на поточному+++, - доти нараховуются 4.3 відсотки (за умов, що вони там рік пролежать). А як пішли звідти - то й годі відсотки нараховувати. Так в документі написано. Принаймні, я так це розумію
i-botanik
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 20:36

  i-botanik написав: Я читаю ці умови так, що допоки гроші на поточному+++, - доти нараховуются 4.3 відсотки (за умов, що вони там рік пролежать). А як пішли звідти - то й годі відсотки нараховувати. Так в документі написано. Принаймні, я так це розумію

Поточний +++ это текущий счёт 2620, он в принципе, не может быть депо. На него просто происходит зачисление средств, а потом соответственно списание на депо счёт 2630.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 20:38

Re: Банк Альянс

  i-botanik написав:Я читаю ці умови так, що допоки гроші на поточному+++, - доти нараховуются 4.3 відсотки (за умов, що вони там рік пролежать). А як пішли звідти - то й годі відсотки нараховувати. Так в документі написано. Принаймні, я так це розумію

Розіміння неправильне.
Бонус платиться за прихід на плюсовий рахунок готівкою через касу від 5000 грн.
Квесторе_поверніться
 
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