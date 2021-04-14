.Клиентская поддержка Форварда убеждает, что при оформлении депозита через открытие текущего счета +++ увеличивает годовой процент по депозиту на 4,3 процента. Т.е. 8.4 или 8.5 плюс 4.3 будет 12.7 процентов годовых.Раз 5 прочитал условия акции, там нигде не указано, что если деньги уйдут с текущего счета на депозитный, предусмотренные 4.3 процента будут выплачиваться. Там речь о депозитах вообще не идет Я чего-то не понимаю, или наоборот все понимаю и это подленькая хитрость для завлечения на депозит под относительно невысокую процентную ставку?
Так Фарс побудував процес. ЧАстина аХції прописано...а частина напівусна домовленість.
Квесторе_поверніться а особисто у Вас є довіра до цього банку (його менеджменту)і напівустних домовленостей. Адже, якщо (де дай Боже) дійде до розгляду юридичних документів, то жодних зобовязань за цією акцією банк не матиме.
i-botanik написав:Квесторе_поверніться а особисто у Вас є довіра до цього банку (його менеджменту)і напівустних домовленостей. Адже, якщо (де дай Боже) дійде до розгляду юридичних документів, то жодних зобовязань за цією акцією банк не матиме.
i-botanik написав:Квесторе_поверніться а особисто у Вас є довіра до цього банку (його менеджменту)і напівустних домовленостей. Адже, якщо (де дай Боже) дійде до розгляду юридичних документів, то жодних зобовязань за цією акцією банк не матиме.
Я читаю ці умови так, що допоки гроші на поточному+++, - доти нараховуются 4.3 відсотки (за умов, що вони там рік пролежать). А як пішли звідти - то й годі відсотки нараховувати. Так в документі написано. Принаймні, я так це розумію
i-botanik написав: Я читаю ці умови так, що допоки гроші на поточному+++, - доти нараховуются 4.3 відсотки (за умов, що вони там рік пролежать). А як пішли звідти - то й годі відсотки нараховувати. Так в документі написано. Принаймні, я так це розумію
Поточний +++ это текущий счёт 2620, он в принципе, не может быть депо. На него просто происходит зачисление средств, а потом соответственно списание на депо счёт 2630.
i-botanik написав:Я читаю ці умови так, що допоки гроші на поточному+++, - доти нараховуются 4.3 відсотки (за умов, що вони там рік пролежать). А як пішли звідти - то й годі відсотки нараховувати. Так в документі написано. Принаймні, я так це розумію
Розіміння неправильне. Бонус платиться за прихід на плюсовий рахунок готівкою через касу від 5000 грн.