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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 125126127128

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Альянс 4.2 5 41
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
10%
4
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
5%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
15%
6
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
66%
27
Всього голосів : 41
Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 12:37

11,75% банка дає тим хто занесе на депо 2 млн грн.
Для доФондовиків 11,5% максимум, при переоформленні з виплатою в кінці.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 37111
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1863 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 13:02

Вы еще какой банк обсуждаете - сосис или фарсик?
la9
 
Повідомлень: 1931
З нами з: 02.07.09
Подякував: 366 раз.
Подякували: 61 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 13:14

  la9 написав:Вы еще какой банк обсуждаете - сосис или фарсик?

Сосіс банку...це його гілка...а Фарс тут для порівняння.
Вони лідери зараз на депофронті.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 37111
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1863 раз.
 
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  #<1 ... 125126127128
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