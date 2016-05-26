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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 кві, 2021 12:37
11,75% банка дає тим хто занесе на депо 2 млн грн.
Для доФондовиків 11,5% максимум, при переоформленні з виплатою в кінці.
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Додано: П'ят 16 кві, 2021 13:02
Вы еще какой банк обсуждаете - сосис или фарсик?
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la9
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Додано: П'ят 16 кві, 2021 13:14
la9 написав:
Вы еще какой банк обсуждаете - сосис или фарсик?
Сосіс банку...це його гілка...а Фарс тут для порівняння.
Вони лідери зараз на депофронті.
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