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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 кві, 2021 12:37
11,75% банка дає тим хто занесе на депо 2 млн грн.
Для доФондовиків 11,5% максимум, при переоформленні з виплатою в кінці.
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Додано: П'ят 16 кві, 2021 13:02
Вы еще какой банк обсуждаете - сосис или фарсик?
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la9
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Додано: П'ят 16 кві, 2021 13:14
la9 написав:
Вы еще какой банк обсуждаете - сосис или фарсик?
Сосіс банку...це його гілка...а Фарс тут для порівняння.
Вони лідери зараз на депофронті.
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Додано: П'ят 16 кві, 2021 18:43
Квесторе_поверніться написав: la9 написав:
Вы еще какой банк обсуждаете - сосис или фарсик?
Сосіс банку...це його гілка...а Фарс тут для порівняння.
Вони лідери
зараз на депофронті.
У скунса 9,5 а у А -банки 10,5.
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Vadim V
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Додано: П'ят 16 кві, 2021 18:48
Vadim V написав: Квесторе_поверніться написав: la9 написав:
Вы еще какой банк обсуждаете - сосис или фарсик?
Сосіс банку...це його гілка...а Фарс тут для порівняння.
Вони лідери
зараз на депофронті.
У скунса 9,5 а у А -банки 10,5.
Що за цифірь ...розтлумачте?
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Додано: П'ят 16 кві, 2021 19:09
Квесторе_поверніться написав:
Що за цифірь ...розтлумачте?
Речь шла о лидерах грн. дэпо с ежемесячной выплатой , но скунс с его 9,5% отстаёт от акцента с его 10,5% и альянса , так понятно
?
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Vadim V
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Додано: П'ят 16 кві, 2021 19:26
Vadim V написав: Квесторе_поверніться написав:
Що за цифірь ...розтлумачте?
Речь шла о лидерах грн. дэпо с ежемесячной выплатой , но скунс с его 9,5% отстаёт от акцента с его 10,5% и альянса , так понятно
?
В Фарса така ставка на 2 роки і не підкріплюється бонусами.
В Братків на 15 місяців і Сосіса на рік і можуть підкріпитися бонусами.
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Квесторе_поверніться
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Додано: П'ят 16 кві, 2021 19:45
Квесторе_поверніться написав: Vadim V написав: Квесторе_поверніться написав:
Що за цифірь ...розтлумачте?
Речь шла о лидерах грн. дэпо с ежемесячной выплатой , но скунс с его 9,5% отстаёт от акцента с его 10,5% и альянса , так понятно
?
В Фарса така ставка на 2 роки і не підкріплюється бонусами.
В Братків на 15 місяців і Сосіса на рік і можуть підкріпитися бонусами.
Я не пойму, вы спрашиваете или расказываете?
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Vadim V
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