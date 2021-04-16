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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 125126127128

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Альянс 4.2 5 41
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
10%
4
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
5%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
15%
6
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
66%
27
Всього голосів : 41
Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 12:37

11,75% банка дає тим хто занесе на депо 2 млн грн.
Для доФондовиків 11,5% максимум, при переоформленні з виплатою в кінці.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 13:02

Вы еще какой банк обсуждаете - сосис или фарсик?
la9
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 13:14

  la9 написав:Вы еще какой банк обсуждаете - сосис или фарсик?

Сосіс банку...це його гілка...а Фарс тут для порівняння.
Вони лідери зараз на депофронті.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 18:43

  Квесторе_поверніться написав:
  la9 написав:Вы еще какой банк обсуждаете - сосис или фарсик?

Сосіс банку...це його гілка...а Фарс тут для порівняння.
Вони лідери зараз на депофронті.

У скунса 9,5 а у А -банки 10,5.
Vadim V
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 18:48

  Vadim V написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  la9 написав:Вы еще какой банк обсуждаете - сосис или фарсик?

Сосіс банку...це його гілка...а Фарс тут для порівняння.
Вони лідери зараз на депофронті.

У скунса 9,5 а у А -банки 10,5.

Що за цифірь ...розтлумачте?
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 19:09

  Квесторе_поверніться написав:Що за цифірь ...розтлумачте?

Речь шла о лидерах грн. дэпо с ежемесячной выплатой , но скунс с его 9,5% отстаёт от акцента с его 10,5% и альянса , так понятно :? ?
Vadim V
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 19:26

  Vadim V написав:
  Квесторе_поверніться написав:Що за цифірь ...розтлумачте?

Речь шла о лидерах грн. дэпо с ежемесячной выплатой , но скунс с его 9,5% отстаёт от акцента с его 10,5% и альянса , так понятно :? ?

В Фарса така ставка на 2 роки і не підкріплюється бонусами.
В Братків на 15 місяців і Сосіса на рік і можуть підкріпитися бонусами.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 19:45

  Квесторе_поверніться написав:
  Vadim V написав:
  Квесторе_поверніться написав:Що за цифірь ...розтлумачте?

Речь шла о лидерах грн. дэпо с ежемесячной выплатой , но скунс с его 9,5% отстаёт от акцента с его 10,5% и альянса , так понятно :? ?

В Фарса така ставка на 2 роки і не підкріплюється бонусами.
В Братків на 15 місяців і Сосіса на рік і можуть підкріпитися бонусами.

Я не пойму, вы спрашиваете или рассказываете? :?
https://www.forward-bank.com/deposits/
https://bankalliance.ua/ru/interest_rates
https://a-bank.com.ua/deposits
Vadim V
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 20:53

сосиску усі на фарші підсмажили? :mrgreen:

бо завтра прийдуть братки і заберуть бакшиш :shock: :shock:
greenozon
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