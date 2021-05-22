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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 06 тра, 2021 07:59
несмотря на "два бесплатных снятия" в чужом банкомате , слупил 20 грн... интересно, вернутся?
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cohan
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Додано: Чет 06 тра, 2021 09:03
cohan написав:
несмотря на "два бесплатных снятия" в чужом банкомате , слупил 20 грн... интересно, вернутся?
А оно вам нуна? Подарите банку оте 20 грн, а вааще лучше юзайте сторонний р2р, он нашару
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Amethyst
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Додано: Чет 06 тра, 2021 09:38
cohan написав:
несмотря на "два бесплатных снятия" в чужом банкомате , слупил 20 грн... интересно, вернутся?
Вероятно, что это блокировка. Списываться будет правильная сумма
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Вкладчик1234
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Додано: Чет 06 тра, 2021 11:34
Вкладчик1234 написав: cohan написав:
несмотря на "два бесплатных снятия" в чужом банкомате , слупил 20 грн... интересно, вернутся?
Вероятно, что это блокировка. Списываться будет правильная сумма
кажется в прошлом месяце вернулось, сейчас выбрал подчистую, пополнил депо, посмотрю
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cohan
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Додано: Суб 22 тра, 2021 06:05
коллеги подскажите, если открыть скарбнычку с середины месяца, % начисляться будут?
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vitaliian
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Додано: Суб 22 тра, 2021 06:23
vitaliian написав:
коллеги подскажите, если открыть скарбнычку с середины месяца, % начисляться будут?
будут, а почему могут не быть?
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cohan
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Додано: Суб 22 тра, 2021 06:59
cohan написав: vitaliian написав:
коллеги подскажите, если открыть скарбнычку с середины месяца, % начисляться будут?
будут, а почему могут не быть?
была когда то карта в михайловском типа с повышенным % я внес деньги 1 (или 2) числа и получил ноль, там в условиях очень витиевато указано что % начисляются за каждый полный месяц.
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vitaliian
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Додано: Суб 22 тра, 2021 15:44
vitaliian написав: cohan написав: vitaliian написав:
коллеги подскажите, если открыть скарбнычку с середины месяца, % начисляться будут?
будут, а почему могут не быть?
была когда то карта в михайловском типа с повышенным % я внес деньги 1 (или 2) числа и получил ноль, там в условиях очень витиевато указано что % начисляются за каждый полный месяц.
сейчас из таких афер остался только ГазМяс ( не уверен, есть ли еще - я про "макс процент начисляется на минимальную за месяц сумму") и кажется Идея, в остальном все нормальные
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cohan
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Додано: Суб 22 тра, 2021 19:24
cohan написав: vitaliian написав: cohan написав:
будут, а почему могут не быть?
была когда то карта в михайловском типа с повышенным % я внес деньги 1 (или 2) числа и получил ноль, там в условиях очень витиевато указано что % начисляются за каждый полный месяц.
сейчас из таких афер остался только ГазМяс ( не уверен, есть ли еще - я про "макс процент начисляется на минимальную за месяц сумму") и кажется Идея, в остальном все нормальные
в Газе, если пополнить карту в день открытия, будет максимальный %
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alter
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Додано: Суб 22 тра, 2021 19:27
alter написав:
в Газе, если пополнить карту в день открытия, будет максимальный %
Причем еще и пополнить нужно правильно.
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ingtrans
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