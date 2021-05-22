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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 127128129130>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Альянс 4.2 5 41
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
10%
4
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
5%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
15%
6
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
66%
27
Всього голосів : 41
Повідомлення Додано: Чет 06 тра, 2021 07:59

Re: Банк Альянс

несмотря на "два бесплатных снятия" в чужом банкомате , слупил 20 грн... интересно, вернутся?
cohan
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 тра, 2021 09:03

  cohan написав:несмотря на "два бесплатных снятия" в чужом банкомате , слупил 20 грн... интересно, вернутся?

А оно вам нуна? Подарите банку оте 20 грн, а вааще лучше юзайте сторонний р2р, он нашару
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 06 тра, 2021 09:38

  cohan написав:несмотря на "два бесплатных снятия" в чужом банкомате , слупил 20 грн... интересно, вернутся?

Вероятно, что это блокировка. Списываться будет правильная сумма
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 06 тра, 2021 11:34

  Вкладчик1234 написав:
  cohan написав:несмотря на "два бесплатных снятия" в чужом банкомате , слупил 20 грн... интересно, вернутся?

Вероятно, что это блокировка. Списываться будет правильная сумма


кажется в прошлом месяце вернулось, сейчас выбрал подчистую, пополнил депо, посмотрю
cohan
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 тра, 2021 06:05

Re: Банк Альянс

коллеги подскажите, если открыть скарбнычку с середины месяца, % начисляться будут?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 22 тра, 2021 06:23

  vitaliian написав:коллеги подскажите, если открыть скарбнычку с середины месяца, % начисляться будут?


будут, а почему могут не быть?
cohan
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 тра, 2021 06:59

  cohan написав:
  vitaliian написав:коллеги подскажите, если открыть скарбнычку с середины месяца, % начисляться будут?


будут, а почему могут не быть?

была когда то карта в михайловском типа с повышенным % я внес деньги 1 (или 2) числа и получил ноль, там в условиях очень витиевато указано что % начисляются за каждый полный месяц.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 22 тра, 2021 15:44

  vitaliian написав:
  cohan написав:
  vitaliian написав:коллеги подскажите, если открыть скарбнычку с середины месяца, % начисляться будут?


будут, а почему могут не быть?

была когда то карта в михайловском типа с повышенным % я внес деньги 1 (или 2) числа и получил ноль, там в условиях очень витиевато указано что % начисляются за каждый полный месяц.


сейчас из таких афер остался только ГазМяс ( не уверен, есть ли еще - я про "макс процент начисляется на минимальную за месяц сумму") и кажется Идея, в остальном все нормальные
cohan
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 тра, 2021 19:24

Банк Альянс

cohan написав:
  vitaliian написав:
  cohan написав:будут, а почему могут не быть?

была когда то карта в михайловском типа с повышенным % я внес деньги 1 (или 2) числа и получил ноль, там в условиях очень витиевато указано что % начисляются за каждый полный месяц.


сейчас из таких афер остался только ГазМяс ( не уверен, есть ли еще - я про "макс процент начисляется на минимальную за месяц сумму") и кажется Идея, в остальном все нормальные
в Газе, если пополнить карту в день открытия, будет максимальный %
alter
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 тра, 2021 19:27

Re: Банк Альянс

  alter написав:в Газе, если пополнить карту в день открытия, будет максимальный %

Причем еще и пополнить нужно правильно.
ingtrans
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