Пополнял налом через кассу в день открытия, и до конца месяца больше не пополнял. Начислили по пониженному. Объяснение - ну вы же открыли карту с нулевым балансом! Т.е., минимальный остаток за месяц = 0. Вот на 0 вам начислилось по максимальной ставке, а на сумму пополнения - по минимальной!
И с %% аналогичная ситуация. В следующем месяце максимальную ставку начислят на сумму без %% за предыдущий месяц, т.к. минимальный остаток за месяц = остатку без %% за прошлый месяц. По моему требованию девочки разбирались, звонили старшим товарищам и дали такой ответ. Наё**ют нашего брата.