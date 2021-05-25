alter написав:в Газе, если пополнить карту в день открытия, будет максимальный %
Причем еще и пополнить нужно правильно.
Пополнял налом через кассу в день открытия, и до конца месяца больше не пополнял. Начислили по пониженному. Объяснение - ну вы же открыли карту с нулевым балансом! Т.е., минимальный остаток за месяц = 0. Вот на 0 вам начислилось по максимальной ставке, а на сумму пополнения - по минимальной!
И с %% аналогичная ситуация. В следующем месяце максимальную ставку начислят на сумму без %% за предыдущий месяц, т.к. минимальный остаток за месяц = остатку без %% за прошлый месяц. По моему требованию девочки разбирались, звонили старшим товарищам и дали такой ответ. Наё**ют нашего брата.
alter написав:в Газе, если пополнить карту в день открытия, будет максимальный %
Причем еще и пополнить нужно правильно.
Пополнял налом через кассу в день открытия, и до конца месяца больше не пополнял. Начислили по пониженному. Объяснение - ну вы же открыли карту с нулевым балансом! Т.е., минимальный остаток за месяц = 0. Вот на 0 вам начислилось по максимальной ставке, а на сумму пополнения - по минимальной!
И с %% аналогичная ситуация. В следующем месяце максимальную ставку начислят на сумму без %% за предыдущий месяц, т.к. минимальный остаток за месяц = остатку без %% за прошлый месяц. По моему требованию девочки разбирались, звонили старшим товарищам и дали такой ответ. Наё**ют нашего брата.
Насколько я знаю, пополнение налом через кассу у них проводится следующим банковским днём. (Возможно, это при пополнении карты через пин, а не карточного счета). Поэтому и получился 0 остаток за один день. При пополнении по реквизитам через СЭП проводится текущим днём, и такой проблемы не должно быть.
alter написав:Насколько я знаю, пополнение налом через кассу у них проводится следующим банковским днём. (Возможно, это при пополнении карты через пин, а не карточного счета). Поэтому и получился 0 остаток за один день. При пополнении по реквизитам через СЭП проводится текущим днём, и такой проблемы не должно быть.
оформил карту, сразу же пополнил. В чат боте сумма показалась сразу же, смс пришла через 10 минут. Ищу в тарифах но не нахожу смс в скарбнычке платные?
alter написав:Насколько я знаю, пополнение налом через кассу у них проводится следующим банковским днём. (Возможно, это при пополнении карты через пин, а не карточного счета). Поэтому и получился 0 остаток за один день. При пополнении по реквизитам через СЭП проводится текущим днём, и такой проблемы не должно быть.
оформил карту, сразу же пополнил. В чат боте сумма показалась сразу же, смс пришла через 10 минут. Ищу в тарифах но не нахожу смс в скарбнычке платные?