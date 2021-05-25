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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 127128129130

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Альянс 4.2 5 41
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
10%
4
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
5%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
15%
6
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
66%
27
Всього голосів : 41
Повідомлення Додано: Суб 22 тра, 2021 21:31

  ingtrans написав:
  alter написав:в Газе, если пополнить карту в день открытия, будет максимальный %

Причем еще и пополнить нужно правильно.

Пополнял налом через кассу в день открытия, и до конца месяца больше не пополнял. Начислили по пониженному. Объяснение - ну вы же открыли карту с нулевым балансом! Т.е., минимальный остаток за месяц = 0. Вот на 0 вам начислилось по максимальной ставке, а на сумму пополнения - по минимальной! :mrgreen:

И с %% аналогичная ситуация. В следующем месяце максимальную ставку начислят на сумму без %% за предыдущий месяц, т.к. минимальный остаток за месяц = остатку без %% за прошлый месяц. По моему требованию девочки разбирались, звонили старшим товарищам и дали такой ответ. Наё**ют нашего брата.
la9
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 тра, 2021 02:09

Re: Банк Альянс

la9 написав:
  ingtrans написав:
  alter написав:в Газе, если пополнить карту в день открытия, будет максимальный %

Причем еще и пополнить нужно правильно.

Пополнял налом через кассу в день открытия, и до конца месяца больше не пополнял. Начислили по пониженному. Объяснение - ну вы же открыли карту с нулевым балансом! Т.е., минимальный остаток за месяц = 0. Вот на 0 вам начислилось по максимальной ставке, а на сумму пополнения - по минимальной! :mrgreen:

И с %% аналогичная ситуация. В следующем месяце максимальную ставку начислят на сумму без %% за предыдущий месяц, т.к. минимальный остаток за месяц = остатку без %% за прошлый месяц. По моему требованию девочки разбирались, звонили старшим товарищам и дали такой ответ. Наё**ют нашего брата.
Насколько я знаю, пополнение налом через кассу у них проводится следующим банковским днём. (Возможно, это при пополнении карты через пин, а не карточного счета). Поэтому и получился 0 остаток за один день. При пополнении по реквизитам через СЭП проводится текущим днём, и такой проблемы не должно быть.
alter
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 тра, 2021 16:53

Re: Банк Альянс

  alter написав:Насколько я знаю, пополнение налом через кассу у них проводится следующим банковским днём. (Возможно, это при пополнении карты через пин, а не карточного счета). Поэтому и получился 0 остаток за один день. При пополнении по реквизитам через СЭП проводится текущим днём, и такой проблемы не должно быть.
оформил карту, сразу же пополнил. В чат боте сумма показалась сразу же, смс пришла через 10 минут. Ищу в тарифах но не нахожу смс в скарбнычке платные?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 24 тра, 2021 17:07

  vitaliian написав:
  alter написав:Насколько я знаю, пополнение налом через кассу у них проводится следующим банковским днём. (Возможно, это при пополнении карты через пин, а не карточного счета). Поэтому и получился 0 остаток за один день. При пополнении по реквизитам через СЭП проводится текущим днём, и такой проблемы не должно быть.
оформил карту, сразу же пополнил. В чат боте сумма показалась сразу же, смс пришла через 10 минут. Ищу в тарифах но не нахожу смс в скарбнычке платные?

В Сосіс банки платних СМС немає.
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Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 09:12

Re: Банк Альянс

Подскажите такой вопрос. Закончился депозит в грн, упал на текущий счёт. Можно ли как-то без посещения банка вывести деньги (P2P, СЭП) и какая комиссия будет?
Oktawa
 
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