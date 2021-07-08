Ага, СЕП дорогий із банки.
Так ще й із Скарбнички налом слід виносити...щоб без коміса.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 26 тра, 2021 16:05
Ага, СЕП дорогий із банки.
Так ще й із Скарбнички налом слід виносити...щоб без коміса.
Додано: П'ят 09 лип, 2021 17:56
А чи крупним птахом цей Крук був в Сосіс банці...чи дрібною пташкою?
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