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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 128129130131

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Альянс 4.2 5 41
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
10%
4
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
5%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
15%
6
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
66%
27
Всього голосів : 41
Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 16:05

Ага, СЕП дорогий із банки.
Так ще й із Скарбнички налом слід виносити...щоб без коміса. :)
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Повідомлень: 37693
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1887 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 17:56

А чи крупним птахом цей Крук був в Сосіс банці...чи дрібною пташкою?
https://finclub.net/ua/news/bank-alians-zvilnyv-zastupnyka-holovy-pravlinnia.html
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 37693
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1887 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 128129130131
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