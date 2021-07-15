Ага, СЕП дорогий із банки.
Так ще й із Скарбнички налом слід виносити...щоб без коміса.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 26 тра, 2021 16:05
Ага, СЕП дорогий із банки.
Так ще й із Скарбнички налом слід виносити...щоб без коміса.
Додано: П'ят 09 лип, 2021 17:56
А чи крупним птахом цей Крук був в Сосіс банці...чи дрібною пташкою?
Додано: Вів 13 лип, 2021 13:36
Подобається служба підтримки.
Можна подзвонити і все доступно і ясно розкажуть, без закатів очей і зверхнього тону. Подобається таке відношення до своїх клієнтів)
Додано: Вів 13 лип, 2021 14:36
Пчёлка Согласен. Я даже в прошлом месяце лопухнулся - переразмещая депо не заметил что на одном из этапов срок поменяся с года на 32 дня - думал - все потерял месяц. Готов был ехать в отделение - Ан нет - позвонил в поддержку - рассказал суть проблемы - они связались с отделением сами - те потом перезвонили мне - откатили назад уже заключенный договор, после чего я смог создать новый с учетом донусной добавки. И это все по телефону - при том что ляп был мой и могли просто послать - как сделали бы в большинстве банков. Поэтому у мну пока после общения с банковской горячкой лишь лучшие впечатления
Додано: Чет 15 лип, 2021 16:01
Небольшой банк с хорошими отзывами и тоже согласен, что с приветливой службой поддержки.
Если нужно завести карту "чтоб была", с небольшим кредитным лимитом, идеальный вариант
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