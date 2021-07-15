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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 128129130131

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Альянс 4.2 5 41
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
10%
4
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
5%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
15%
6
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
66%
27
Всього голосів : 41
Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 16:05

Ага, СЕП дорогий із банки.
Так ще й із Скарбнички налом слід виносити...щоб без коміса. :)
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 37739
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1887 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 17:56

А чи крупним птахом цей Крук був в Сосіс банці...чи дрібною пташкою?
https://finclub.net/ua/news/bank-alians-zvilnyv-zastupnyka-holovy-pravlinnia.html
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 37739
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1887 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лип, 2021 13:36

Подобається служба підтримки.
Можна подзвонити і все доступно і ясно розкажуть, без закатів очей і зверхнього тону. Подобається таке відношення до своїх клієнтів)
Пчёлка
 
Повідомлень: 1472
З нами з: 06.11.13
Подякував: 4 раз.
Подякували: 41 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лип, 2021 14:36

Пчёлка Согласен. Я даже в прошлом месяце лопухнулся - переразмещая депо не заметил что на одном из этапов срок поменяся с года на 32 дня - думал - все потерял месяц. Готов был ехать в отделение - Ан нет - позвонил в поддержку - рассказал суть проблемы - они связались с отделением сами - те потом перезвонили мне - откатили назад уже заключенный договор, после чего я смог создать новый с учетом донусной добавки. И это все по телефону - при том что ляп был мой и могли просто послать - как сделали бы в большинстве банков. Поэтому у мну пока после общения с банковской горячкой лишь лучшие впечатления
Flamingo
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1

 
Повідомлень: 6580
З нами з: 20.03.15
Подякував: 106 раз.
Подякували: 1775 раз.
 
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1
1
Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 16:01

Небольшой банк с хорошими отзывами и тоже согласен, что с приветливой службой поддержки.
Если нужно завести карту "чтоб была", с небольшим кредитным лимитом, идеальный вариант
Саня_
 
Повідомлень: 1
З нами з: 15.07.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 21:30

Саня_ А что здесь за кредитки?
vovareuckij
 
Повідомлень: 212
З нами з: 19.06.20
Подякував: 14 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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