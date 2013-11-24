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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 129130131132

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Альянс 4.2 5 41
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
10%
4
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
5%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
15%
6
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
66%
27
Всього голосів : 41
Повідомлення Додано: Сер 21 лип, 2021 12:09

  redshark написав:Какие здесь условия для оформления кредита под автомобиль?

Звоните 0-800-60-22-22
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Сер 21 лип, 2021 21:56

Альянс отказывается от сотрудничества с глобал мани.
Порт
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 10:15

Я правильно понимаю, что перевод с карты Альянса на Моно будет без комиссии, если тянуть с Моно?
ishvara
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 10:17

  ishvara написав:Я правильно понимаю, что перевод с карты Альянса на Моно будет без комиссии, если тянуть с Моно?

Тягти Монею з Альянсу справді безоплатно, принаймні з Персональної картки, що до депозиту випускали.
kreuz
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 14:37

  kreuz написав:
  ishvara написав:Я правильно понимаю, что перевод с карты Альянса на Моно будет без комиссии, если тянуть с Моно?

Тягти Монею з Альянсу справді безоплатно, принаймні з Персональної картки, що до депозиту випускали.

Із скарбнички тягнути ніззя.
Квесторе_поверніться
 
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