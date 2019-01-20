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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 21 лип, 2021 12:09
redshark написав:
Какие здесь условия для оформления кредита под автомобиль?
Звоните 0-800-60-22-22
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lubopytnaya
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Додано: Сер 21 лип, 2021 21:56
Альянс отказывается от сотрудничества с глобал мани.
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Порт
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Додано: П'ят 23 лип, 2021 10:15
Я правильно понимаю, что перевод с карты Альянса на Моно будет без комиссии, если тянуть с Моно?
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ishvara
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Додано: П'ят 23 лип, 2021 10:17
ishvara написав:
Я правильно понимаю, что перевод с карты Альянса на Моно будет без комиссии, если тянуть с Моно?
Тягти Монею з Альянсу справді безоплатно, принаймні з Персональної картки, що до депозиту випускали.
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kreuz
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Додано: П'ят 23 лип, 2021 14:37
kreuz написав: ishvara написав:
Я правильно понимаю, что перевод с карты Альянса на Моно будет без комиссии, если тянуть с Моно?
Тягти Монею з Альянсу справді безоплатно, принаймні з Персональної картки, що до депозиту випускали.
Із скарбнички тягнути ніззя.
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Квесторе_поверніться
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Додано: П'ят 23 лип, 2021 15:35
Квесторе_поверніться написав: kreuz написав: ishvara написав:
Я правильно понимаю, что перевод с карты Альянса на Моно будет без комиссии, если тянуть с Моно?
Тягти Монею з Альянсу справді безоплатно, принаймні з Персональної картки, що до депозиту випускали.
Із скарбнички тягнути ніззя.
Проверено на практике или по тарифам только ориентируетесь?
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la9
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Додано: П'ят 23 лип, 2021 15:51
la9 написав:
по тарифам
Поки що тільки наповнюю скарбничку...планую тягнути налом через касу при потребі.
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Квесторе_поверніться
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Додано: П'ят 23 лип, 2021 21:28
la9
Проверено на практике или по тарифам только ориентируетесь?
Таки нельзя - проверено
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Melanor1
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П'ят 23 лип, 2021 22:28
klug
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Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
|19734
|2884232
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