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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 130131132133

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Альянс 4.2 5 41
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
10%
4
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
5%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
15%
6
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
66%
27
Всього голосів : 41
Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 20:41

  Ромасик написав:
  Саня_ написав:Неплохие процентами по депо.
Интересный депозит на 10 дней, пробовал - понравилось

что именно понравилось?

Зарплата бота
deneg net
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 08:38

  deneg net написав:
  Ромасик написав:
  Саня_ написав:Неплохие процентами по депо.
Интересный депозит на 10 дней, пробовал - понравилось

что именно понравилось?

Зарплата бота


да ладно, на фоне проседалок даже Альфы до 6% эти 10 по 8 вполне актуальны, правда, большие суммы тяжеловато гонять, так, по десяточке...
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 08:43

  cohan написав:да ладно, на фоне проседалок даже Альфы до 6% эти 10 по 8 вполне актуальны, правда, большие суммы тяжеловато гонять, так, по десяточке...

Но там не 8%, а с учетом 9 пролонгаций с +0.25% дето на 9.25% мона выйти :)
Amethyst
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  #<1 ... 130131132133
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