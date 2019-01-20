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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 03 сер, 2021 20:41
Ромасик написав: Саня_ написав:
Неплохие процентами по депо.
Интересный депозит на 10 дней, пробовал - понравилось
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Додано: Сер 04 сер, 2021 08:38
deneg net написав: Ромасик написав: Саня_ написав:
Неплохие процентами по депо.
Интересный депозит на 10 дней, пробовал - понравилось
что именно понравилось?
Зарплата бота
да ладно, на фоне проседалок даже Альфы до 6% эти 10 по 8 вполне актуальны, правда, большие суммы тяжеловато гонять, так, по десяточке...
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cohan
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