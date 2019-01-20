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Банк Альянс
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Додано: Вів 03 сер, 2021 20:41
Ромасик написав: Саня_ написав:
Неплохие процентами по депо.
Интересный депозит на 10 дней, пробовал - понравилось
что именно понравилось?
Зарплата бота
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deneg net
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Додано: Сер 04 сер, 2021 08:38
deneg net написав: Ромасик написав: Саня_ написав:
Неплохие процентами по депо.
Интересный депозит на 10 дней, пробовал - понравилось
что именно понравилось?
Зарплата бота
да ладно, на фоне проседалок даже Альфы до 6% эти 10 по 8 вполне актуальны, правда, большие суммы тяжеловато гонять, так, по десяточке...
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cohan
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Додано: Сер 04 сер, 2021 09:39
Amethyst написав: cohan написав:
да ладно, на фоне проседалок даже Альфы до 6% эти 10 по 8 вполне актуальны, правда, большие суммы тяжеловато гонять, так, по десяточке...
Но там не 8%, а с учетом 9 пролонгаций с +0.25% дето на 9.25% мона выйти
ого
учтем, спасибо!
я пока изза дебила менеджера так гоняю прОценты - с обычной и счета на депо и потом на скарбнычку чи как тут она называется - и уже с нее p2p, дальше 10 дней не пробовал )))
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cohan
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Додано: Сер 04 сер, 2021 13:38
cohan написав:
и уже с нее p2p
Вы со скарбнички тяните чем-то? Я правильно понял? Так комисс же в этом случае на стороне скарбнички!
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la9
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Додано: Сер 04 сер, 2021 15:19
нашару мона р2р-дергать с кредитной и депозитной карт
нашару заводить гроши мона СЭПом на кредитку и на текущий счет под депозит, который нашару открывают под 1й депо
перевод на карточные щёта в ИБ нашару
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Amethyst
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Додано: Сер 04 сер, 2021 21:10
Amethyst написав:
нашару мона р2р-дергать с кредитной и депозитной карт
так Скарбничка до якого типу належить
точно не кредитка і наче не депозитка ж...
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greenozon
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Додано: Сер 04 сер, 2021 22:23
greenozon написав: Amethyst написав:
нашару мона р2р-дергать с кредитной и депозитной карт
так Скарбничка до якого типу належить
точно не кредитка і наче не депозитка ж...
угу. У неё
7.4 Вихідний переказ коштів з картки на картку іншого банку (сервіс MasterCard MoneySend). 0,5% + 5 грн.
В отл-е от Персональной (Кредитка или Депозитная)
7.3 Вихідний переказ коштів з картки на картку іншого банку (сервіс MasterCard MoneySend). - не тарифікується
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Amethyst
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Додано: Сер 04 сер, 2021 22:36
greenozon написав: Amethyst написав:
нашару мона р2р-дергать с кредитной и депозитной карт
так Скарбничка до якого типу належить
точно не кредитка і наче не депозитка ж...
сорри, запутал шановне панство, у меня так:
1. со счета переводим на скарбнычку
2. досылаем до 5000 не нее же p2p
3. ложим депо с выводом на депозитку
4. с депозитку выводим p2p
весь гемор что со счета нельзя пополнить депозитку без потерь, вот
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cohan
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Додано: Сер 04 сер, 2021 23:49
cohan написав:
со счета нельзя пополнить депозитку
Закажите себе кредитку под депозит, она нашару пополняется, и сдернуть р2р тож нашару.
А кредлимитом можно и не пользоваться
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Amethyst
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