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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 130131132133

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Альянс 4.2 5 41
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
10%
4
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
5%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
15%
6
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
66%
27
Всього голосів : 41
Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 20:41

  Ромасик написав:
  Саня_ написав:Неплохие процентами по депо.
Интересный депозит на 10 дней, пробовал - понравилось

что именно понравилось?

Зарплата бота
deneg net
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 08:38

  deneg net написав:
  Ромасик написав:
  Саня_ написав:Неплохие процентами по депо.
Интересный депозит на 10 дней, пробовал - понравилось

что именно понравилось?

Зарплата бота


да ладно, на фоне проседалок даже Альфы до 6% эти 10 по 8 вполне актуальны, правда, большие суммы тяжеловато гонять, так, по десяточке...
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 08:43

  cohan написав:да ладно, на фоне проседалок даже Альфы до 6% эти 10 по 8 вполне актуальны, правда, большие суммы тяжеловато гонять, так, по десяточке...

Но там не 8%, а с учетом 9 пролонгаций с +0.25% дето на 9.25% мона выйти :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 09:39

  Amethyst написав:
  cohan написав:да ладно, на фоне проседалок даже Альфы до 6% эти 10 по 8 вполне актуальны, правда, большие суммы тяжеловато гонять, так, по десяточке...

Но там не 8%, а с учетом 9 пролонгаций с +0.25% дето на 9.25% мона выйти :)


ого
учтем, спасибо!

я пока изза дебила менеджера так гоняю прОценты - с обычной и счета на депо и потом на скарбнычку чи как тут она называется - и уже с нее p2p, дальше 10 дней не пробовал )))
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 13:38

Re: Банк Альянс

  cohan написав:и уже с нее p2p
Вы со скарбнички тяните чем-то? Я правильно понял? Так комисс же в этом случае на стороне скарбнички!
la9
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 15:19

нашару мона р2р-дергать с кредитной и депозитной карт
нашару заводить гроши мона СЭПом на кредитку и на текущий счет под депозит, который нашару открывают под 1й депо
перевод на карточные щёта в ИБ нашару
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 21:10

Re: Банк Альянс

  Amethyst написав:нашару мона р2р-дергать с кредитной и депозитной карт


так Скарбничка до якого типу належить
точно не кредитка і наче не депозитка ж...
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 22:23

  greenozon написав:
  Amethyst написав:нашару мона р2р-дергать с кредитной и депозитной карт


так Скарбничка до якого типу належить
точно не кредитка і наче не депозитка ж...

угу. У неё
7.4 Вихідний переказ коштів з картки на картку іншого банку (сервіс MasterCard MoneySend). 0,5% + 5 грн.

В отл-е от Персональной (Кредитка или Депозитная)
7.3 Вихідний переказ коштів з картки на картку іншого банку (сервіс MasterCard MoneySend). - не тарифікується
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 22:36

  greenozon написав:
  Amethyst написав:нашару мона р2р-дергать с кредитной и депозитной карт


так Скарбничка до якого типу належить
точно не кредитка і наче не депозитка ж...


сорри, запутал шановне панство, у меня так:

1. со счета переводим на скарбнычку
2. досылаем до 5000 не нее же p2p
3. ложим депо с выводом на депозитку
4. с депозитку выводим p2p

весь гемор что со счета нельзя пополнить депозитку без потерь, вот
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 23:49

Re: Банк Альянс

  cohan написав:со счета нельзя пополнить депозитку

Закажите себе кредитку под депозит, она нашару пополняется, и сдернуть р2р тож нашару.
А кредлимитом можно и не пользоваться
Amethyst
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