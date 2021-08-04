|
|
|
Банк Альянс
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 05 сер, 2021 12:33
deneg net написав: Ромасик написав: Саня_ написав:
Неплохие процентами по депо.
Интересный депозит на 10 дней, пробовал - понравилось
что именно понравилось?
Зарплата бота
Если бы
-
Саня_
-
-
- Повідомлень: 6
- З нами з: 15.07.21
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 05 сер, 2021 12:35
Amethyst Вы как всегда, профи
-
Саня_
-
-
- Повідомлень: 6
- З нами з: 15.07.21
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|96552
|12087074
|
Чет 05 сер, 2021 12:43
Julio
|
|49355
|6480772
|
Чет 05 сер, 2021 12:40
Amid
|
|19180
|2875248
|
|