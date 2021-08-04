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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 131132133134

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Альянс 4.2 5 41
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
10%
4
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
5%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
15%
6
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
66%
27
Всього голосів : 41
Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 12:33

  deneg net написав:
  Ромасик написав:
  Саня_ написав:Неплохие процентами по депо.
Интересный депозит на 10 дней, пробовал - понравилось

что именно понравилось?

Зарплата бота

:) Если бы
Саня_
 
Повідомлень: 6
З нами з: 15.07.21
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 12:35

Amethyst Вы как всегда, профи
Саня_
 
Повідомлень: 6
З нами з: 15.07.21
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 131132133134
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