|
|
|
Банк Альянс
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 05 сер, 2021 12:33
deneg net написав: Ромасик написав: Саня_ написав:
Неплохие процентами по депо.
Интересный депозит на 10 дней, пробовал - понравилось
что именно понравилось?
Зарплата бота
Если бы
-
Саня_
-
-
- Повідомлень: 7
- З нами з: 15.07.21
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 05 сер, 2021 12:35
Amethyst Вы как всегда, профи
-
Саня_
-
-
- Повідомлень: 7
- З нами з: 15.07.21
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 17 сер, 2021 16:32
Кредитный лимит - 2 месяца, что весьма удобно, но главное не просрочить - съедает 10% от суммы задолженности, что многовато.
-
Tanysha
-
-
- Повідомлень: 3
- З нами з: 02.11.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|96970
|12198399
|
|
|2366
|749896
|
|
|19267
|2925669
|
|