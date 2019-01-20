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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Альянс 4.2 5 41
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
10%
4
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
5%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
15%
6
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
66%
27
Всього голосів : 41
Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 12:33

  deneg net написав:
  Ромасик написав:
  Саня_ написав:Неплохие процентами по депо.
Интересный депозит на 10 дней, пробовал - понравилось

что именно понравилось?

Зарплата бота

:) Если бы
Саня_
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 12:35

Amethyst Вы как всегда, профи
Саня_
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 16:32

Re: Банк Альянс

  Саня_ написав:vovareuckij https://bankalliance.ua/credit )
Кредитный лимит - 2 месяца, что весьма удобно, но главное не просрочить - съедает 10% от суммы задолженности, что многовато.
Tanysha
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 сер, 2021 12:26

  Tanysha написав:
  Саня_ написав:vovareuckij https://bankalliance.ua/credit )
Кредитный лимит - 2 месяца, что весьма удобно, но главное не просрочить - съедает 10% от суммы задолженности, что многовато.

Вы ошибаетесь. 10 % - это минимальный платеж.
"Процентна ставка, що нараховується на прострочену заборгованість 70 % річних (на суму заборгованості за кредитом)". То есть, при пропуске минимального платежа съедает 5,83 % в месяц.
"Фіксована процентна ставка - 45% річних". То есть, при внесении минимального платежа, но невыполнении условий льготного периода, проценты по кредиту начисляют по ставке 3,75 % в месяц.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 10:35

Чи кредитуєте з поганою кредитною історією? Брала кредит у одній із МФО, не буду тикати пальцями. Кредит вже давно закритий, а у кредитній історії і досі числиться, що ні.
lexxi
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 15:05

  lexxi написав:Чи кредитуєте з поганою кредитною історією? Брала кредит у одній із МФО, не буду тикати пальцями. Кредит вже давно закритий, а у кредитній історії і досі числиться, що ні.

якщо закритий - надайте довідку в бкі і вони виправлять
Ромасик
 
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