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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 05 сер, 2021 12:33
deneg net написав: Ромасик написав: Саня_ написав:
Неплохие процентами по депо.
Интересный депозит на 10 дней, пробовал - понравилось
что именно понравилось?
Зарплата бота
Если бы
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Саня_
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Додано: Чет 05 сер, 2021 12:35
Amethyst Вы как всегда, профи
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Саня_
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Додано: Вів 17 сер, 2021 16:32
Кредитный лимит - 2 месяца, что весьма удобно, но главное не просрочить - съедает 10% от суммы задолженности, что многовато.
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Tanysha
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Додано: Вів 24 сер, 2021 12:26
Tanysha написав:
Кредитный лимит - 2 месяца, что весьма удобно, но главное не просрочить - съедает 10% от суммы задолженности, что многовато.
Вы ошибаетесь. 10 % - это минимальный платеж.
"Процентна ставка, що нараховується на прострочену заборгованість 70 % річних (на суму заборгованості за кредитом)". То есть, при пропуске минимального платежа съедает 5,83 % в месяц.
"Фіксована процентна ставка - 45% річних". То есть, при внесении минимального платежа, но невыполнении условий льготного периода, проценты по кредиту начисляют по ставке 3,75 % в месяц.
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Додано: Пон 30 сер, 2021 10:35
Чи кредитуєте з поганою кредитною історією? Брала кредит у одній із МФО, не буду тикати пальцями. Кредит вже давно закритий, а у кредитній історії і досі числиться, що ні.
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lexxi
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Додано: Пон 30 сер, 2021 15:05
lexxi написав:
Чи кредитуєте з поганою кредитною історією? Брала кредит у одній із МФО, не буду тикати пальцями. Кредит вже давно закритий, а у кредитній історії і досі числиться, що ні.
якщо закритий - надайте довідку в бкі і вони виправлять
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Ромасик
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Пон 30 сер, 2021 13:00
klug
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