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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 23 вер, 2021 14:53
Саня_ написав:
Про тех. проблемы 19.09 узнал постфактум, когда не смог на заправке расплатиться картой Альянс Банка. Хорошо было б клиентам присылать заранее хоть СМС-ки или в вайбер сообщения о таких тех. работах. Ведь новости на сайте мало кто читает. Хорошо, что была с собой карта другого банка, а так бы застрял посреди дороги без копейки.
Альянс вроде не для расчетов картой
хотя - есть же и тут зарплатники
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cohan
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Додано: Вів 28 вер, 2021 11:12
В Одессе реально только два отделения? На весь город? Походу, их клиенты только в Киеве живут
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Гоша
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Додано: Пон 04 жов, 2021 17:37
Последние показатели ничего вроде - https://news.finance.ua/ru/news/-/50146 ... na-1102021
.
Хотя отделений мало.
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Саня_
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Додано: Пон 04 жов, 2021 17:38
cohan
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Саня_
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