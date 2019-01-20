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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Альянс 4.2 5 41
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
10%
4
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
5%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
15%
6
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
66%
27
Всього голосів : 41
Повідомлення Додано: Чет 23 вер, 2021 14:53

  Саня_ написав:Про тех. проблемы 19.09 узнал постфактум, когда не смог на заправке расплатиться картой Альянс Банка. Хорошо было б клиентам присылать заранее хоть СМС-ки или в вайбер сообщения о таких тех. работах. Ведь новости на сайте мало кто читает. Хорошо, что была с собой карта другого банка, а так бы застрял посреди дороги без копейки.


Альянс вроде не для расчетов картой
хотя - есть же и тут зарплатники
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 11:12

В Одессе реально только два отделения? На весь город? Походу, их клиенты только в Киеве живут
Гоша
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 13:15

  Гоша написав:В Одессе реально только два отделения? На весь город? Походу, их клиенты только в Киеве живут


на Киев МТБ банка всего 2 отделения
ну или три с весны :mrgreen: :mrgreen:
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 17:37

Последние показатели ничего вроде - https://news.finance.ua/ru/news/-/50146 ... na-1102021.
Хотя отделений мало.
Саня_
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 17:38

:mrgreen: cohan
Саня_
 
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