Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 23 вер, 2021 14:53
Саня_ написав:
Про тех. проблемы 19.09 узнал постфактум, когда не смог на заправке расплатиться картой Альянс Банка. Хорошо было б клиентам присылать заранее хоть СМС-ки или в вайбер сообщения о таких тех. работах. Ведь новости на сайте мало кто читает. Хорошо, что была с собой карта другого банка, а так бы застрял посреди дороги без копейки.
Альянс вроде не для расчетов картой
хотя - есть же и тут зарплатники
cohan
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Додано: Вів 28 вер, 2021 11:12
В Одессе реально только два отделения? На весь город? Походу, их клиенты только в Киеве живут
Гоша
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Додано: Пон 04 жов, 2021 17:37
Последние показатели ничего вроде -
https://news.finance.ua/ru/news/-/50146 ... na-1102021
.
Хотя отделений мало.
Саня_
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Додано: Пон 04 жов, 2021 17:38
cohan
Саня_
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Додано: Вів 05 жов, 2021 17:03
Здесь была акция бонус к депозиту, интересно будут сотрудничать с Минфином еще?
Гоша
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Додано: Пон 18 жов, 2021 14:52
Привет. Так и не увидео ответа в ветке, еще раз переспрошу: есть ли возможность вывода средств по безналу из Скарбнычки?
8.5% на остаток сейчас на дороге не валяется
https://bankalliance.ua/pages/cards/mon ... %D0%90.pdf
reg2f
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