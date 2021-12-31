candidat написав:Если депозит в Альянсе заканчивается в субботу, то какие при этом помледствия: 1) отдают в пятницу перед этой субботой; 2) отдают в понедельник; 3) отдают в понедельник, но за субботу-воскресенье начисляют проценты по депозиту сверх срока договора?
candidat написав:Если депозит в Альянсе заканчивается в субботу, то какие при этом помледствия: 1) отдают в пятницу перед этой субботой; 2) отдают в понедельник; 3) отдают в понедельник, но за субботу-воскресенье начисляют проценты по депозиту сверх срока договора?
аццький банк не зняв вчасно пролонгацію депо річного - можливість зняти пропала за 3 дні ((( на ГЛ займаються лише інформуванням, лонгацію зняти не змогли
PS можливо тому що в понеділок було свято і банк в пятн вже включив "вівторок"
candidat написав:Если депозит в Альянсе заканчивается в субботу, то какие при этом помледствия: 1) отдают в пятницу перед этой субботой; 2) отдают в понедельник; 3) отдают в понедельник, но за субботу-воскресенье начисляют проценты по депозиту сверх срока договора?
аццький банк не зняв вчасно пролонгацію депо річного - можливість зняти пропала за 3 дні ((( на ГЛ займаються лише інформуванням, лонгацію зняти не змогли
PS можливо тому що в понеділок було свято і банк в пятн вже включив "вівторок"
о, спасибо что напомнили, в ЕвроПроме тоже не снял, но там кажется в день выдачи можно успеть