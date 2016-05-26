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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 26 січ, 2022 12:15
Не сохраняются лимиты по карте в приложении. Можно как-то зафиксировать или нужно каждый раз проверять и устанавливать?
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Елена Ромашко
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Додано: Сер 26 січ, 2022 12:54
Елена Ромашко написав:
Не сохраняются лимиты по карте в приложении. Можно как-то зафиксировать или нужно каждый раз проверять и устанавливать?
угуу, нужно каждый раз проверять и устанавливать
дурацкая сис-ма
Можно заяву в отд-и написать для постоянки
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Amethyst
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Додано: Сер 26 січ, 2022 13:05
не стала рисковать фондом - воспользовалась кедами.
курс на КИБ
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хуторянка
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Додано: Сер 26 січ, 2022 21:31
а как тут скартами что к депозиту - если забрать- перестанет фурычить? проще минималку положить или антистресс?
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cohan
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Додано: Сер 26 січ, 2022 21:35
cohan написав:
а как тут скартами что к депозиту - если забрать- перестанет фурычить? проще минималку положить или антистресс?
Карта под депозит работает и без депозита, даже перевыпускается по сроку
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Amethyst
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Додано: Чет 27 січ, 2022 14:34
Amethyst написав: cohan написав:
а как тут скартами что к депозиту - если забрать- перестанет фурычить? проще минималку положить или антистресс?
Карта под депозит работает и без депозита, даже перевыпускается по сроку
кстати, а депокарта тут именная, или сразу вручат?
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flysoulfly
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Додано: Чет 27 січ, 2022 18:02
flysoulfly написав: Amethyst написав: cohan написав:
а как тут скартами что к депозиту - если забрать- перестанет фурычить? проще минималку положить или антистресс?
Карта под депозит работает и без депозита, даже перевыпускается по сроку
кстати, а депокарта тут именная, или сразу вручат?
для фонда платину делают, а так могут и сразу
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cohan
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Додано: Чет 27 січ, 2022 18:08
flysoulfly написав:
кстати, а депокарта тут именная, или сразу вручат?
да, есть мнгновенки
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Amethyst
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Додано: Нед 06 лют, 2022 08:56
Доброе утро. Как вывести закончившийся депозит из Альянса в Форвард без комиссии и есть ли какие-то лимиты. сейчас деньги на скарбничке в банке альянс. Есть карта под депозит в банк альянс. С неё Я получал проценты через интернет-банкинг форварда (добавил карту в интернет-банкинг форварда)
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Алексей77
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Додано: Нед 06 лют, 2022 09:46
С депозитки есть шаровой р2р перевод
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Amethyst
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