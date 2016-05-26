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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Банк Альянс 4.2 5 42
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
10%
4
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
5%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
7
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
64%
27
Всього голосів : 42
Повідомлення Додано: Сер 26 січ, 2022 12:15

Re: Банк Альянс

Не сохраняются лимиты по карте в приложении. Можно как-то зафиксировать или нужно каждый раз проверять и устанавливать?
Елена Ромашко
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 січ, 2022 12:54

  Елена Ромашко написав:Не сохраняются лимиты по карте в приложении. Можно как-то зафиксировать или нужно каждый раз проверять и устанавливать?

угуу, нужно каждый раз проверять и устанавливать
дурацкая сис-ма :(
Можно заяву в отд-и написать для постоянки
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 26 січ, 2022 13:05

ТИХА УКРАИНСКАЯ НОЧЬ(НО САЛО НАДО ПЕРЕПРЯТАТЬ)

не стала рисковать фондом - воспользовалась кедами.
курс на КИБ
хуторянка
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Повідомлення Додано: Сер 26 січ, 2022 21:31

Re: Банк Альянс

а как тут скартами что к депозиту - если забрать- перестанет фурычить? проще минималку положить или антистресс?
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 26 січ, 2022 21:35

  cohan написав:а как тут скартами что к депозиту - если забрать- перестанет фурычить? проще минималку положить или антистресс?

Карта под депозит работает и без депозита, даже перевыпускается по сроку
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 27 січ, 2022 14:34

  Amethyst написав:
  cohan написав:а как тут скартами что к депозиту - если забрать- перестанет фурычить? проще минималку положить или антистресс?

Карта под депозит работает и без депозита, даже перевыпускается по сроку

кстати, а депокарта тут именная, или сразу вручат?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 січ, 2022 18:02

  flysoulfly написав:
  Amethyst написав:
  cohan написав:а как тут скартами что к депозиту - если забрать- перестанет фурычить? проще минималку положить или антистресс?

Карта под депозит работает и без депозита, даже перевыпускается по сроку

кстати, а депокарта тут именная, или сразу вручат?


для фонда платину делают, а так могут и сразу
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 27 січ, 2022 18:08

Re: Банк Альянс

  flysoulfly написав:кстати, а депокарта тут именная, или сразу вручат?

да, есть мнгновенки
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 08:56

Re: Банк Альянс

Доброе утро. Как вывести закончившийся депозит из Альянса в Форвард без комиссии и есть ли какие-то лимиты. сейчас деньги на скарбничке в банке альянс. Есть карта под депозит в банк альянс. С неё Я получал проценты через интернет-банкинг форварда (добавил карту в интернет-банкинг форварда)
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 09:46

Re: Банк Альянс

С депозитки есть шаровой р2р перевод
Amethyst
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