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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 06 лют, 2022 10:14
Amethyst написав:
С депозитки есть шаровой р2р перевод
Вы имеете в виду тянуть на депозитку в приложении форварда с карты альянса? Это без комиссии и какой лимит за одну операцию и в сутки лимит?
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Додано: Нед 06 лют, 2022 10:21
Тянуть с депозитки Альянса любым р2р
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